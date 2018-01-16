В 2017 году россияне получили кредитов почти на 5 триллионов рублей

В России за 11 месяцев 2017 года было выдано 30,37 миллиона новых кредитов на сумму свыше 4,91 триллиона рублей. В годовом выражении объемы кредитования увеличились на 36 процентов, а количество выданных кредитов увеличилось на 12 процентов.

Данные 16 января опубликовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За аналогичный период 2016 года было выдано более 27,16 миллиона кредитов на сумму более 3,62 триллиона руб.

С января по ноябрь 2017 года было выдано 7,48 миллиона кредитных карт, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем подобного кредитования увеличился на 42 процента и составил более 467,3 миллиарда рублей.

Также, за 11 месяцев прошлого года выдано 823,01 тысячи ипотечных кредитов общим объемом более 1,53 триллиона рублей, что на 39 процента больше аналогичного периода в 2016 году.

За отчетный период выдано 389,73 тысячи автокредитов общим объемом более 295,14 миллиарда рублей, что на 25 и 35 процентов больше показателей позапрошлого года. соответственно.

Статистика составлена на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в бюро.