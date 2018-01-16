Петербуржец будет отрабатывать 10 месяцев за шесть бутылок «Бэйлиса»

Дерзкого грабителя призвали к ответу в Приморском районе Петербурга. Шесть бутылок ирландского ликера, вынесенных в два захода из супермаркета, стоили мужчине 10 месяцев исправительных работ.

Как сообщает 16 января пресс-служба судов Северной столицы, местный житель по фамилии Забелин, видимо, начал готовиться к новогодним праздникам загодя — в сентябре прошлого года. Зайдя 29-го числа в «Перекресток» на Богатырском, он без всякого смущения взял с полки три бутылки сливочного «Бэйлиса» общей стоимостью свыше 1800 рублей. Спрятал добычу запазуху и вышел. Никто злодеяния не заметил. Воодушевившись удачей, мужчина не стал останавливаться на достигнутом и снова вернулся в торговый зал. Подошел к знакомой полке и спрятал под курткой три бутылки ирландского напитка. На этот раз все вышло не так гладко: сотрудник магазина попросил подозрительного посетителя остановиться и заплатить за алкоголь. Но Забелин лишь ускорился и ушел с награбленным.

Тем не менее, возмездие настигло петербуржца. Он оказался на скамье подсудимых. Теперь любителю «Бэйлиса» придется 10 месяцев поработать на благо государства.