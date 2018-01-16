«Зенит»-2018: Вторая серия перемен

Не взятые на борт самолета футболисты, неожиданное усиление «Зенита-2» и туманное будущее: «Фонтанка» как обычно делает далекоидущие выводы из списка футболистов, улетевших на первый сбор «Зенита» в Дубай.

Начиная с новогодней ночи отдел спорта «Фонтанки» ждал список футболистов, вылетающих на первый сбор «Зенита». Волнение наше было понятно: слухи и пресловутые инсайды появлялись каждый день, Роберто Манчини отправляли тренировать сборную Италии (объяснимо), а затем – Австралии (почему?!), в аренду отправляли по очереди всех футболистов, а в «Эвертон» продавали Эмилиано Ригони за космическую сумму в фунтах.

Ригони в итоге не продали (хотя куда мы спешим, еще две недели трансферное окно открыто), Манчини прибыл в «Пулково-2», а итоговый состав «Зенита», улетевший в Эмираты, действительно удивил. От команды отцепили сразу пятерых футболистов основного состава.

Сразу оговоримся: под основным составом мы понимаем заявку на игру, условные 18-20 игроков, которые теоретически имеют шансы появится на поле. Наречие мы выбрали неслучайно. В понедельник в подвешенном состоянии оказались Артем Дзюба, Олег Шатов, Михаил Кержаков, Александр Анюков и Иван Новосельцев. Понятно, что прошлое в «Зените» у них разное, кто-то почти не играл, кто-то был основным футболистом, в том числе – и сборной России.

Весь понедельник болельщики переживали. Официальных комментариев «Зенита» не было. Будущее игроков оставалось в тумане. Про Дзюбу с Шатовым «Спорт-Экспресс» написал, что они должны начать тренироваться с «Зенитом-2». По информации «Фонтанки» Михаил Кержаков – тоже. Константин Зырянов, в декабре возглавивший вторую команду, полагаем, в восторге от такого усиления. Дебютная тренировка в новом качестве у Зырянова – а она совсем скоро – точно пройдет с огоньком.

Вечером в понедельник Вячеслав Малафеев, ответственный теперь за спортивную службу «Зенита», дал, как нам показалось, несколько сумбурное интервью «Спорт-Экспрессу». Благодаря этому интервью мы узнали, что у Дзюбы есть «кое-какие проблемы со здоровьем», и он отправлен в аккредитованную клинику ФИФА. Согласно Малафееву – отсутствие на сборе обусловлено исключительно медицинскими обстоятельствами. А вот беда Шатова в том, что «в этом сезоне что-то пошло не так. Безусловно, на его состоянии сказалась череда микротравм. Но мы проанализировали действия игрока на поле. Скрупулезно все изучили и выявили, что у Шатова почти в два раза снизился показатель качества и количества созданных голевых моментов. С чем это связано? Возможно, с потерей функциональных качеств. Олег стал меньше рисковать, реже делать острые передачи – вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. Это существенно».

Понятно, что в январе такого рода рассуждения остаются в жанровой категории «гадаем на кофейной гуще», но, как нам кажется, перспективы Кержакова среди всех «отцепленных» чуть радужнее: Михаил – сильный вратарь с российским паспортом, и исключительно упрямство Андре Виллаш-Боаша не позволило брату лучшего нападающего в истории российского футбола получить адекватное количество игрового времени в «Зените». У Луческу Кержаков периодически появлялся в воротах, но потом «Зенит» купил Андрея Лунева. Шатов с Дзюбой на последнем чемпионате Европы были игроками стартового состава, провели все три встречи и явно планировали оставаться в том же качестве и на домашнем чемпионате мира. У Шатова определенные противоречия возникли еще при Луческу, у Манчини Шатов практически не играл. Дзюба впервые за долгое время оказался на скамейке запасных при итальянце; собеседники «Фонтанки» описывали его отношение к этому явлению словами «в бешенстве». Что думает сам Дзюба – увы, неизвестно: Артем давно принял решение не общаться с журналистами.

Новосельцев с Анюковым за последний год сыграли примерно одинаковое количество минут, и если эти минуты округлять, то округлять придется к нулю. Другое дело, что список заслуг перед петербургским футболом у них, мягко скажем, разный. Анюков вообще последний игрок, заставший эпоху больших европейских побед. Новосельцева новостные ленты давно сватают в «Рубин» к Курбану Бердыеву, московские СМИ писали о возможной аренде Анюкова в родные для него «Крылья Советов». Малафеев корректно отмечает: Анюкову предложен новый контракт, Новосельцев скорее всего уйдет в аренду.

Двое из пятерых футболистов, не попавших на «Зенитолет», – клиенты агентства ProSports Managment Германа Ткаченко (Олег Шатов и Михаил Кержаков). Со стороны может показаться, такое решение «Зенита» – результат непростых личных отношений между руководителями. На предыдущие тексты «Фонтанки» о футболе в целом и о Шатове в частности представители ProSports Managment реагировали болезненно, поэтому, предвидя возможную эмоцию, мы сразу предлагаем использовать возможность высказать свою точку зрения на страницах «Фонтанки», а не писать нам сердитые сообщения.

Слухи под конец осени упорно отправляли Дзюбу с Шатовым в «Локомотив», что в целом – понятно: клубом руководит в прошлом сотрудник «Зенита» Илья Геркус, капитан – воспитанник петербургского футбола Игорь Денисов, даже начальник команды – тоже из «Зенита» (уволенный в июне Евгений Кошелев). Тем не менее 15-го января председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков как отрезал: «фамилии Дзюбы и Шатова при рассмотрении планов не звучали». Вечером в понедельник комментатор и главный продюсер радио «Зенит» Геннадий Орлов намекнул в прямом эфире о возможности перехода Дзюбы в «Уфу». Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался от комментариев, но согласился, что такой игрок, как Дзюба, точно усилил бы башкирский клуб.

Все лето нам казалось, – и небезосновательно, – что сложно переоценить масштаб перестройки в «Зените». К концу августа создалось ощущение, что все, больше менять попросту нечего. Сегодня стало понятно, что это была лишь первая серия перемен. В понедельник, 15 января, началась вторая.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"