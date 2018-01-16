Петербурженка пять лет не могла заявить об угоне Scania

Грузовик, купленный владелицей в уже далеком 2006 году, пропал. Как стало известно 16 января, именно с таким заявлением в полицию обратилась жительница Петербурга.

История «Скании» изначально оказалась печальной – грузовик разбили в 2008-м в ДТП. Потом был ремонт, за который хозяйка заплатила 300 тысяч и 50 еще осталась должна, но уехала в Ессентуки. Пропажу она заметила спустя пять лет. И спустя еще пять подала заявление в полицию.

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