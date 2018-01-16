В День СК сотрудница ведомства осталась без "корочек"
Профессиональный праздник для сотрудницы Следственного комитета РФ в Петербурге омрачился утратой служебного удостоверения.
Как стало известно «Фонтанке», в седьмом часу вечера в полицию Васильевского района с заявлением обратилась сотрудница финансового управления Академии СК РФ. Она сообщила, что днем возле станции метро «Василеостровская» обнаружила отсутствие служебного удостоверения. Надо полагать, сотрудники правоохранительных органов отнеслись к финансисту с сочувствием: потеря произошла в профессиональный праздник. 15 января — день образования Следственного комитета.