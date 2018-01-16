На Суздальском похитители пиццы и роллов умчались на BMW

В качестве платы за пиццу и суши в Приморском районе Петербурга курьер получил несколько ударов по лицу и в живот. Голодные молодые люди уехали бесплатно ужинать на иномарке за два миллиона.

По информации «Фонтанки», компания из трех мужчин заказала доставку трех пицц, суши и роллов к дому 28, корпус 2, по Суздальскому шоссе около восьми вечера 15 января. Заказ на адрес повез предприниматель, предоставляющий услуги такси. На месте его встретили с кулаками: вместо платы 38-летний водитель получил несколько ударов, били по лицу и в живот. В итоге у него отобрали сумку с едой, после чего молодые люди сели в BMW 320D xDrive, средней стоимостью около двух миллионов рублей, и уехали. Таксист зафиксировал травмы, написал заявление в полицию и поехал лечиться домой. Ущерб составил 2 600 рублей.