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16.01.2018 09:23

Биткоин продолжает терять в цене

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет из-за неопределенности инвесторов относительно регулирования криптовалют, следует из данных торгов от 16 января.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 08.00 мск биткоин дешевел на 3,62%, до 13,2 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 4,29%, до 13,02 тысячи долларов, на GDAX — на 3,27%, до 13,05 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 4,09%, до 13,03 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют — Ethereum — на 7,41%, до 1,2 тысячи долларов, Ripple — на 13,09%, до 1,62 доллара, Bitcoin Cash — на 9,98%, до 2,28 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 650,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка.

Как пишет РИА Новости, вопрос регулирования криптовалют по-прежнему беспокоит трейдеров. В понедельник директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе. Агентство Блумберг сообщило о намерениях властей Китая расширить запрет, который был наложен на биржевую торговлю криптовалютами в прошлом году.

СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги сообщили о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране.

 


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Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ГК «ЦДС»
12.01.2018 15:37
Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1)
sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
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