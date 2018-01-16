Пришла в сознание учительница, пострадавшая в поножовщине в пермской школе

Учительница, пострадавшая в поножовщине в пермской школе, 16 января пришла в сознание. Женщина была первой, на кого набросились старшеклассники. Удар ножом пришелся ей в шею.

«Она все понимает, реагирует на просьбы, на обращенную речь», — сообщил РИА Новости главный врач Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин , добавив, что разговаривать пострадавшая пока не может, поскольку находится на искусственной вентиляции легких.

Педагог – классный руководитель 4 «Б» класса. Школьники пытались ее защитить. Как рассказала мама одного из учеников школы, учительница спасла нескольких учеников, оттолкнув от них нападавших.

Также главврач рассказал о состоянии подростков, устроивших резню. По его словам, они находятся в состоянии средней тяжести. У их палат дежурит полиция.

Напомним, 15 января в результате нападения на школу в Перми пострадали 14 учеников и учитель. Двое старшеклассников с ножами были задержаны. Оба оказались на больничной койке наряду со своими жертвами. По факту инцидента пермский СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Материалы производства передали в главное управление ведомства. Занятия в учебном заведении временно приостановили.