Петербуржец умер в тренажерном зале Fitness House на Краснопутиловской

Чрезмерная нагрузка во время тренировки в зале оказалась не по силам 58-летнему жителю Петербурга. Мужчина умер до прибытия скорой помощи.

По информации «Фонтанки», петербуржец упражнялся на тренажере в зале на Краснопутиловской улице, 111, утром 15 января. В какой-то момент ему резко стало плохо. Как объяснили подоспевшим через три минуты медикам сотрудники фитнес-центра, когда 58-летний спортсмен упал, он уже не дышал. Врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в клубе Fitness House.