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16.01.2018 08:54

Утро в Петербурге началось с серьёзных пробок

Первые сильные заторы на дорогах Петербурга в 2018 году зафиксированы утром 16 января. В отличие от постпраздничных дней, плотность движения составила 6 баллов. В некоторых местах – больше.

Самая серьезная пробка скопилась, когда не было еще и восьми утра. Неожиданно и почти намертво встал участок Приморского шоссе от Яхтенной в сторону Ушаковского моста. Возникли проблемы на юго-западе города и в Невском районе. Снова есть затруднения на мостах. Так, съезд с Большеохтинского осложняет ДТП.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ
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