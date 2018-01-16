Утро в Петербурге началось с серьёзных пробок

Первые сильные заторы на дорогах Петербурга в 2018 году зафиксированы утром 16 января. В отличие от постпраздничных дней, плотность движения составила 6 баллов. В некоторых местах – больше.

Самая серьезная пробка скопилась, когда не было еще и восьми утра. Неожиданно и почти намертво встал участок Приморского шоссе от Яхтенной в сторону Ушаковского моста. Возникли проблемы на юго-западе города и в Невском районе. Снова есть затруднения на мостах. Так, съезд с Большеохтинского осложняет ДТП.

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