Курды в Сирии тайно получили от США переносные зенитно-ракетные комплексы

Курды в Сирии получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретного соглашения. Об этом 15 января сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что американские военные доставили ПЗРК в регион Африн в провинции Алеппо на прошлой неделе. В Сирии отметили, что эта сделка — эксклюзивный договор между американцами и курдами, который не имеет отношения к международной коалиции во главе с США.

Как отмечает агентство, это оружие может быть использовано курдскими ополчениями для защиты в случае нападения повстанческих группировок, контролируемых Турцией.

Ранее 15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Эрдоган назвал эту группу «террористической».