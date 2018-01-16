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Общество
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16.01.2018 08:43

Курды в Сирии тайно получили от США переносные зенитно-ракетные комплексы

Курды в Сирии получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретного соглашения. Об этом 15 января сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что американские военные доставили ПЗРК в регион Африн в провинции Алеппо на прошлой неделе. В Сирии отметили, что эта сделка — эксклюзивный договор между американцами и курдами, который не имеет отношения к международной коалиции во главе с США.

Как отмечает агентство, это оружие может быть использовано курдскими ополчениями для защиты в случае нападения повстанческих группировок, контролируемых Турцией.

Ранее 15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Эрдоган назвал эту группу «террористической».

Источник: Лента.ру


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Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
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