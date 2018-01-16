На Металлистов заменили дефектную трубу

«Теплосеть Санкт-Петербурга» заливает горячую воду в трубы в Калининском районе Петербурга утром 16 января. Оставивший без тепла 11 домов трубопровод частично заменили.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, сварочные работы завершены в ранее обещанный срок, к половине седьмого утра вторника в трубы начали обратно заливать горячую воду. Чтобы восстановить теплоснабжение, энергетики заменили два метра теплосети возле 102-го дома по проспекту Металлистов.

Напомним, давшая течь 200-миллиметровая труба временно оставила без тепла 11 домов и два детских учреждения.