Кассу «Юлмарта» на Бассейной брали со стрельбой

Налетчик в медицинской маске предупредительным выстрелом в воздух оставил пустующей кассу онлайн-магазина в Московском районе Петербурга.

По информации «Фонтанки», вооруженный мужчина зашел в пункт выдачи товаров «Юлмарта» на Бассейной улице, 45, около девяти вечера 15 января. В руках у него был пистолет, из которого он сразу выстрелил в воздух. После налетчик направил ствол в сторону 27-летнего продавца, – тот сопротивляться не стал и безропотно отдал всю имеющуюся наличность. Набралось около 35 тысяч рублей. Мужчину в медицинской маске ищут как подозреваемого по уголовному делу по статье «Разбой».