СМИ: Минфин готов размещать евробонды для возвращения капитала в Россию

Министерство финансов России разослало потенциальным инвесторам документацию по евробондам для возвращения капитала в Россию. Выпустить облигации, которые позволят россиянам вернуть капиталы из-за рубежа в российскую юрисдикцию на фоне нового раунда американских санкций, в конце декабря поручил президент Владимир Путин.

Как 16 января пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к подготовке размещения бумаг, Минфин в конце декабря направил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) документацию, описывающую техническую сторону размещения. «Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты», – добавил собеседник агентства.

О том, что Минфин при выпуске евробондов будет использовать российскую инфраструктуру (банки-организаторы и НРД), в конце декабря заявил министр финансов Антон Силуанов.

Как объяснял ранее Силуанов, российские предприниматели, согласившиеся на фоне новых американских санкций вернуть в Россию капиталы через покупку суверенных евробондов, будут освобождены от уплаты налога «от переоценки бумаг в период покупки и в период погашения» (сейчас российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, обязаны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту выхода из бумаги). «Они не будут платить налоги с разницы в рублевой стоимости бумаг на момент покупки и на момент продажи, как сейчас определено налоговым законодательством», — уточнял министр.

Для инвесторов будет обеспечена анонимность. Как пояснял Минфин, бизнесмены, если они не хотят огласки, «могут действовать через российские банки, открыть там валютный счет, и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием (НРД) напрямую, минуя расчетные организации типа Euroclear». Силуанов подчеркивал, что расчеты в долларах внутри России между российским банком и НРД осуществляются «в закольцованном пространстве, не выходя за пределы РФ», а американские банки-корреспонденты в них не участвуют.

Пресс-служба Минфина пока не комментирует ситуацию.