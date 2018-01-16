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16.01.2018 08:14

Мажоры попросили: петербуржец оштрафован за дрифт на Исаакиевской

Грубое нарушение ПДД стало причиной штрафов, полученных 30-летним жителем Петербурга. Заезд под окнами Мариинского дворца и Исаакиевского собора на одной главных площадей города в декабре 2017 года появился в аккаунте richrussiankids. Мажоры призывали полицию наказать нарушителя.

МВД 16 января сообщило о выписанных штрафах. Всего ранее не привлекавшемуся автомобилисту придется заплатить 2500 рублей – он нарушил целый ряд пунктов ПДД.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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СМИ2
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wikipedia.org

Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?

Новости компаний
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
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Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
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В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
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В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
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