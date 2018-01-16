Мажоры попросили: петербуржец оштрафован за дрифт на Исаакиевской

Грубое нарушение ПДД стало причиной штрафов, полученных 30-летним жителем Петербурга. Заезд под окнами Мариинского дворца и Исаакиевского собора на одной главных площадей города в декабре 2017 года появился в аккаунте richrussiankids. Мажоры призывали полицию наказать нарушителя.

МВД 16 января сообщило о выписанных штрафах. Всего ранее не привлекавшемуся автомобилисту придется заплатить 2500 рублей – он нарушил целый ряд пунктов ПДД.

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