МОК рассмотрит возможность использования Россией флага и гимна СССР на Олимпиаде

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит возможность использования российскими спортсменами советской символики, флага и гимна СССР на Олимпийских играх 2018 года.

В связи с запретом на использование российской символики пользователи Интернета предложили сборной приехать в Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — пишет 16 января «Газета.ру» со ссылкой на «Р-Спорт».

После расследования 5 декабря прошлого года МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета РФ (ОКР) в организации и отстранил Россию от участия в Играх-2018 в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. «Чистых» спортсменов допустят, однако только под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России уже заявили, что поддержат тех, кто все же поедет на Игры.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.