Жители 11 домов на севере Петербурга будут ночевать в холодных квартирах

Из-за дефекта на трубопроводе в Калининском районе Петербурга ночью 16 января в домах остывают батареи. Теплоэнергетики обещают закончить ремонт к утру.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», технологическое нарушение на внутриквартальной сети у дома №102 по проспекту Металлистов обнаружили в 22.30. Труба диаметром 200 мм питает 11 жилых зданий и два детских учреждения. На время ремонта проблемного участка отопление в них будет ограничено. Как заверили в компании, без горячей воды жители района не останутся.

«Ремонт продлится до половины седьмого утра 16 января», – уточнили в «Теплосети».