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16.01.2018 01:06

Жители 11 домов на севере Петербурга будут ночевать в холодных квартирах

Из-за дефекта на трубопроводе в Калининском районе Петербурга ночью 16 января в домах остывают батареи. Теплоэнергетики обещают закончить ремонт к утру. 

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», технологическое нарушение на внутриквартальной сети у дома №102 по проспекту Металлистов обнаружили в 22.30. Труба диаметром 200 мм питает 11 жилых зданий и два детских учреждения. На время ремонта проблемного участка отопление в них будет ограничено. Как заверили в компании, без горячей воды жители района не останутся. 

«Ремонт продлится до половины седьмого утра 16 января», – уточнили в «Теплосети».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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