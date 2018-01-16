СМИ: В Триполи идут бои в аэропорту, погибли 20 человек

Во время нападения на аэропорт столицы Ливии Триполи погибли 20 человек, еще 60 получили ранения. Об этом 15 января сообщает Reuters.

В правительстве национального согласия Ливии заявили, что при помощи атаки на аэропорт пытались устроить побег боевикам из тюрьмы, которая расположена неподалеку. В ней находятся около 2500 членов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организации запрещены на территории РФ — прим. ред.). Работу аэропорта пришлось прекратить, в результате перестрелки между боевиками и спецслужбами были повреждены три самолета авиакомпании Libya's Afriqiyah Airways. По предварительным данным, пассажиры не пострадали. При этом бои продолжаются. По информации спецслужб Ливии, аэропорт атаковали отряды, подконтрольные лидеру боевиков Баширу «Корове», который содержится в тюрьме — именно освобождение его и его товарищей стало поводом для атаки.