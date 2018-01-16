СМИ: Штаб Путина признал нарушения при сборе подписей

Сбор подписей в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина в Курганской области прошел с нарушениями. На двух предприятиях кандидата выдвигали без отрыва от производства.

Как сообщает «Коммерсантъ» 15 января, избирательный штаб Владимира Путина проверил процедуру сбора подписей и не стал отрицать, что на двух режимных объектах она прошла с нарушениями. Работники цеха №120 ОАО «Курганмашзавод» 11 января по требованию администрации пришли на работу с паспортами и поставили подписи «за» Путина в рабочее время. Кроме сотрудников предприятия военно-промышленного комплекса кандидатуру действующего президента без отрыва от производства поддержали работники «Курганхиммаш». Оба объекта являются режимными, и, как пишет издание, допуск на их закрытую территорию в рабочее время возмутил курганское отделение КПРФ.

Штаб Путина, который уже отчитался о двухкратном запасе собранных подписей сверх необходимых 300 тысяч, признал нарушения на двух объектах. Результаты аннулированы.

«Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем», – цитирует «Коммерсантъ» пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.