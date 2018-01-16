В Репино протестуют против «сотового беспредела»

Жители Репино вывешивают плакаты против стройки 35-метровой вышки сотовой связи, которую, по их словам, хотят построить посреди жилой зоны. «16 метров до ближайшего дачного участка, 19 метров до жилого дома, 8 метров до детского сада №22 и 58 до коррекционного детсада №63», – рассказала «Фонтанке» местная активистка Карина Малышева 15 января. Жители посёлка считают подобное строительство в жилой зоне опасным для здоровья. «В городе железобетонные стены защищают от электромагнитного поля, но тут деревянные дома», – поясняют они.

Заказчик работ — ЗАО «Русские башни», одна из крупнейших в России компаний, возводящих сооружения для сотовых операторов. Работы с начала декабря 2017-го ведёт подрядчик ООО «РБС» и субподрядчик ООО «Контур». Тем временем, местные жители, со слов активистов, собрали под письмами к губернатору Полтавченко и полпреду Беглову подписи подавляющего большинства владельцев дач (которых вблизи от стройки около 60-ти). Среди подписантов, как говорят инициаторы протеста, — режиссёр Алексей Герман-младший. Кроме того, уверяют они, «достигнуто согласие» о подписи ряда известных артистов и деятелей культуры, которые тоже владеют здесь собственностью.