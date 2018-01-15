Умер один из первых российских коммунистов Виктор Анпилов

Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», один из первых депутатов-коммунистов в современной России, умер на 73-м году жизни.

Об этом сообщается 15 января на его странице в Facebook. «Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», – говорится в сообщении. Анпилов родился в 1945 году, после окончания факультета журналистики МГУ работал переводчиком в Высшей комсомольской школе. С 1977 по 1984 годы он был комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. Уволился оттуда в 1991 году. Уже в 1990-м был избран депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа Москвы, стал членом фракции коммунистов. В 1991-м был избран секретарем ЦК Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). Также является одним из основателей движения «Трудовая Россия». Был организатором и участником многих акций протеста против Ельцина в 1992-1993 годах. В октябре 1993-го поддержал Верховный совет в конфликте с Ельциным, был арестован, однако в 1994-м освобождён по решению Госдумы.

В 2000-е принимал активное участие в митингах запрещенного позже движения «Другая Россия», был участником «Маршей несогласных».

В 2014-м поддержал присоединение Крыма к России, с тех пор на политическом поле практически не появлялся. Правда, успел поддержать в качестве кандидата в президенты в 2018 году Павла Грудинина от КПРФ. В графе «работа» Анпилов давно указывал «пенсионер».