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15.01.2018 22:35

Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО

Два  стратегических  ракетоносца совершили плановый полет над  нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей в компании ВВС Бельгии и Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 15 января. 

По данным ведомства, общая длительность планового полета, который совершили российские самолеты в понедельник утром, с дозаправкой в воздухе превысила 13 часов. Воздушное пространство использовали в соответствии с международными правилами, не нарушая чужие границы. Однако на некоторых этапах маршрута у российских Ту-160 появилась компания. 

«Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31», – цитируют Минобороны РФ «Ведомости».  А на отдельных этапах к маршруту присоединились истребители F-16 ВВС Бельгии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. Последние объяснили свой интерес безмолвностью российских летчиков. 

«Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 не отвечали за запросы служб по контролю за воздушным движением, что представляло опасность для других самолетов… Наши самолеты сопроводили российские бомбардировщики в северном направлении за пределы зоны британских интересов», – говорится в сообщении оборонного ведомства Великобритании, которое приводит РИА «Новости». Бельгия подняла для перехвата российских бомбардировщиков два истребителя. 


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