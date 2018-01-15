Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО

Два стратегических ракетоносца совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей в компании ВВС Бельгии и Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 15 января.

По данным ведомства, общая длительность планового полета, который совершили российские самолеты в понедельник утром, с дозаправкой в воздухе превысила 13 часов. Воздушное пространство использовали в соответствии с международными правилами, не нарушая чужие границы. Однако на некоторых этапах маршрута у российских Ту-160 появилась компания.

«Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31», – цитируют Минобороны РФ «Ведомости». А на отдельных этапах к маршруту присоединились истребители F-16 ВВС Бельгии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. Последние объяснили свой интерес безмолвностью российских летчиков.

«Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 не отвечали за запросы служб по контролю за воздушным движением, что представляло опасность для других самолетов… Наши самолеты сопроводили российские бомбардировщики в северном направлении за пределы зоны британских интересов», – говорится в сообщении оборонного ведомства Великобритании, которое приводит РИА «Новости». Бельгия подняла для перехвата российских бомбардировщиков два истребителя.