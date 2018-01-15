Кадырову и еще 48 россиянам запретили въезд в Литву

Департамент миграции Литвы 15 января опубликовал список из 49-ти россиян, которым запрещен въезд в страну из-за нарушений прав человека и участия в отмывании денег.

Как сообщает Baltic News Service, речь идет о литовском варианте Акта Магнитского. Он был утвержден еще в прошлом году, однако только сейчас стали известны конкретные имена. Среди них глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева и Сергей Подопригоров, а также бывший начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Олег Логунов (ныне занимает пост заместителя полпреда президента в СЗФО).

Отметим, свои «Акты Магнитского» приняты в США, Канаде и Эстонии.

Напомним, юрист Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов и скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» через год после заключения под стражу. Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Однако его бывшие коллеги и адвокаты неоднократно заявляли, что перед смертью он был избит и оставлен без надлежащей медпомощи. Кроме того, как уверяют его коллеги, Магнитский вскрыл схему хищения из российского бюджета миллиардов — и за это и пострадал.