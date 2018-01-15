Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
Глава Перми Дмитрий Самойлов на заседании оперативного штаба после поножовщины в школе №127 заявил, что за детьми нужно лучше следить в соцсетях.
Как сообщается 15 января на сайте администрации Перми, глава города заявил: «Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми «групп риска», семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача – сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем».
Отметим, как уже заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, старшеклассники, устроившие резню, нуждались в психологической помощи, их проблемы были известны многим — и без специального «механизма контроля в соцсетях». Так, один из них состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Справка:
Напомним, в результате нападения на школу в Перми пострадали 14 учеников и учитель. Нападавшие — двое старшеклассников с ножами — задержаны. Оба оказались на больничной койке вместе со своими жертвами. По факту инцидента пермский СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Материалы производства передали в главное управление ведомства.