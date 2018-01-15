Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию

Начальник Северо-Западного главного управления Банка России Надежда Савинская 4 февраля покинет свой пост. Исполнять ее обязанности будет первый заместитель Дмитрий Николаев.

О кадровых перестановках 15 января сообщает пресс-служба Центробанка. По словам представителей регулятора, это связано с выходом Надежды Савинской на пенсию.

Савинская успела поработать на руководящих должностях в различных отделах Ленинградского городского управления Госбанка СССР, а в структуру Банка России пришла в 1990 году. С тех пор занимала разные должности, в том числе, возглавляла управление ЦБ по Санкт-Петербургу. В 2014-м была назначена руководителем Северо-Западного главного управления. С 18 октября 2013 года состоит в совете директоров ЦБ. В 2014-м «Деловой Петербург» признал ее самой влиятельной женщиной Петербурга.