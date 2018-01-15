После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах

После поножовщины в пермской школе Росгвардия собирается провести проверку «частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности».

Как сообщает 15 января департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии, «в ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество». Также специалисты должны проверить «наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях», – говорится в сообщении. Отметим, по данным местных СМИ, в пермской школе, в которой двое старшеклассников напали с ножами на учеников и учителей, не работало видеонаблюдение.

По итогам проверки в Росгвардии надеются выработать «алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами».