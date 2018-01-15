Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON

В Интернете появился документ с подробностями о блокчейн-проекте мессенджера Telegram. Павел Дуров по-прежнему молчит, но сообщество верит, что все это – правда, открывающая скоростную дорогу в мир криптобизнеса.

Манускрипт на 132 страницах убористого английского текста, половина из которого – математические расчеты, мало похож на предложение для широкого круга инвесторов. Датирован документ 3 декабря 2017 года и озаглавлен как Telegram Open Network авторства Dr. Nikolai Durov. Это может быть расширенный вариант white paper, о котором говорил в интервью «Фонтанке» Антон Розенберг, когда рассказал о намерении Telegram запустить в оборот свою криптовалюту. «Фонтанка» попыталась понять, подделка или нет текст от старшего брата Дурова и что кроется внутри формул для простого обывателя.

Верю – не верю

Вводная часть документа говорит, что Telegram Open Network (TON) представляет из себя защищённую и масштабируемую блокчейн-сеть, которая способна обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Система ориентирована и на конечных пользователей, и на поставщиков услуг.

Отдельно в документе поясняется, что сведения, в нем представленные, не окончательные и будут дорабатываться.

«В настоящее время появляется колоссальное количество документов, посвящённых TON, – затрудняется оценить оригинальность мануала интернет-буржуй, эксперт по криптовалютам Андрей Рябых. – Сам Николай Дуров – старший брат Павла – известен тем, что он неоднократно побеждал в олимпиадах по программированию. Он очень хороший разработчик. Достаточно много времени он потратил на разработку Telegram».

Основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Combot Федор Скуратов считает, что Николай Дуров был способен самостоятельно разработать такой документ. «Скорее всего, последний год он занимался только этим, – предполагает Скуратов. – Никто не стал бы изготавливать подделку такого высокого уровня».

«Я уверен, что это оригинал, просто потому, что никому другому нет смысла подделывать подобный документ на 132 страницы. Да и по языку, стилю, изложению, оформлению и содержанию видно, что его автор – Николай Дуров. Я читал его статьи по криптографии в псевдонаучном стиле, правда, написанные под псевдонимом, – очень похоже», – утверждает бывший коллега братьев Дуровых, экс-техдиректор «ВКонтакте» Антон Розенберг.

Шеф сетевого журнала о криптовалютах Forklog Анатолий Каплан говорит, что молчание самого Павла Дурова можно объяснить двумя причинами. «Первая – все интриги и неопределенности вокруг ICO TON являются маркетинговым ходом, который приносит отличные результаты. Вторая – информация попала во внешнее пространство раньше, чем должна была. Но я склоняюсь в большей степени к первой версии. Павел Дуров известен как любитель мистификаций; судя по его биографии, напустить некоторую таинственность на происходящее вокруг себя он любит», – говорит Каплан.

«Сейчас уже есть мошенники, которые представляются командой TON и предлагают доверчивым пользователям покупать на пресейле токены», – говорит об обратной стороне таинственности основатель и руководитель в Bits.media Иван Тихонов. Действительно, telegram-сообщества пестрят сообщениями о рассылках от имени создателей TON, предлагающих поучаствовать в ICO проекта. При этом в письмах сообщается и дата размещения, и начальная стоимость токена Gram.

О чем, собственно, речь

В появившемся новом техническом документе цифровая монета Gram тоже фигурирует. Однако, по словам Ивана Тихонова, в целом в нем охвачено «огромное количество технологий, многие из которых даже еще не внедрены в жизнь». «Например, шардинг в эфириуме (прием, позволяющий распределять данные между разными физическими серверами. – Прим. ред.), другие актуальные для децентрализованных систем вопросы типа серверов имен».

«Есть описание концепции главного блокчейна и нескольких параллельных блокчейн-цепочек, механизма обмена сообщениями между различными цепочками и прочие технические детали, – уточняет Антон Розенберг. – Например, сказано, что новые блоки будут создаваться раз в 5 секунд, то есть проведение транзакций может занимать 5-10-15 секунд. Там есть и обзоры других блокчейн-протоколов, часть из которых была взята за основу данной разработки, и их сравнительный анализ». Розенберг отмечает также, что в документе есть подробное описание планируемого экспоненциального роста цены на токены во время ICO.

«Там прописана собственная система линков (а по сути хостинга) для «сайтов» внутри Telegram, своя экосистема приложений. Такой мини-ТОР», – перечисляет Федор Скуратов. Говоря о уже существующих блокчейн-проектах, отметил, что у них нет своих «экосистем», максимум «смарт-контракты» (компьютерный алгоритм для заключения коммерческих сделок в рамках технологии блокчейн. – Прим. ред.). «Это попытка построить экосистему а-ля Интернет 4.0», – уверен Федор Скуратов.

«Планируется создать некий аналог DNS (системы доменных имён), торрент-сетей, TOR (сети для анонимизации и обхода блокировок) и в целом аналога Даркнета (приватной распределённой анонимной сети внутри сети Интернет), – уточняет Антон Розенберг. – Однако всё это вторично и не столь интересно обычным пользователям, как криптовалюты. А основное отличие собственно блокчейн-криптовалютной составляющей платформы TON от популярных на сегодняшний день систем – в использовании множества параллельных блокчейн-цепочек, которые должны автоматически разделяться и объединяться в зависимости от нагрузки».

«TON по сути является комбинацией технологических решений, позволяющих создать что-то вроде азиатского WeChat, – объясняет наглядно Анатолий Каплан. – Это очень популярный в Китае мессенджер, в котором давно есть взаиморасчеты между пользователями и вы можете получить через это приложение довольно широкий спектр услуг. От вызова такси и доставки пиццы, до денежных переводов друзьям и близким. То, что описано в бумаге TON, является весьма смежным продуктом, со своими технологическими и концептуальными особенностями, конечно же. Собственно, в этом сравнении я не буду оригинален, многие уже называли проект Wechat, но с криптой».

Кто реципиент

Интерес коммерческих телеграм-сообществ к такому повороту от мессенджера связан в первую очередь с тем, что в проект в целом вольется больше денег и можно будет больше зарабатывать.

«Потенциально можно будет найти инвесторов покрупнее», – надеется основатель Combot Скуратов. Анатолий Каплан, к которому не так давно приходили силовики с обысками, считает, что этот инструмент может стать массовым интерфейсом для доступа пользователей к криптовалютам.

«Общий срок разработки составляет несколько лет, за это время появятся регулирующие эту область законы, – говорит о возможных сложностях этой идеи Антон Розенберг. – И, в любом случае, Павлу Дурову надо будет как-то договориться с властями тех стран, в которых у него много пользователей – иначе их вряд ли устроит перспектива остаться без сбора налогов. А умение сотрудничать – не самая сильная его сторона».

«Я ожидаю, что все крупные компании, в первую очередь все крупные социальные проекты, у кого хорошая аудитория, будут делать свои криптовалюты, – смотрит дальше Андрей Рябых. – Ожидания от TON, конечно, очень большие. Особенно в начальном периоде. Будет очень мощная возможность этим всем поспекулировать. Дуров – известная одиозная фигура. Принцип независимости Тelegram от государства, о котором Павел регулярно рассказывает, собрал приличную аудиторию. Плюс у Павла есть инвестиции, чтобы это всё продвигать дальше. Поэтому инвесторы ждут, когда это всё появится и готовы платить достаточно большие деньги».

Впрочем, все же есть повод для скептицизма. «Заявить – это одно. А сделать – другое. Хватит ли сил у команды Telegram на это в таком виде... вопрос открытый», – считает Фёдор Скуратов. Эксперт, который занимается созданием ботов для Тelegram, пояснил, что Павел Дуров не любит расширять устоявшийся штат сотрудников. Вероятно, это связано со скандалом с Антоном Розенбергом.

«В White Paper перечислены 12 разработчиков, – говорит сам Розенберг. – В реальности их чуть больше, но не сильно. И только пять из них могут заниматься разработкой протоколов для платформы TON. При этом они уже заняты поддержкой и развитием Telegram, на который последнее время уже не хватает ресурсов». Для работы системы, по словам Розенберга, необходимо «детально проработать протокол, реализовать эталонное программное обеспечение, API для подключения внешних сервисов, обеспечить всё это документацией, запустить в работу и обеспечить её стабильность. А, главное, гарантировать безопасность всего этого, на уровне протокола, реализации, серверов».

Чем остальные хуже?

На Telegram, как известно, свет клином не сошелся, есть (в том числе и на Руси) и другие соцсети и мессенджеры, которые тоже гипотетически могут двигаться в сторону технологии блокчейн. Однако в этом случае на первое место встает юрисдикция.

«Соцсети, несомненно, будут использовать современные инструменты, но там много подводных камней, и основные лежат не в технической плоскости, а в юридической, – говорит руководитель в Bits.media Иван Тихонов. – Более того, в разных странах разный подход к криптотокенам, единой позиции нет. Соцсети видели тренд на перемещение пользователей в мессенджеры, поэтому были в свое время громкие покупки мессенджеров и попытки интегрировать их. Сейчас то же самое с криптовалютами и другими блокчейн-инструментами. Ниша очень вкусная, но власти стран гораздо более ревностно относятся ко всему, что связано с деньгами, поэтому сложностей здесь сильно больше».

«В том или ином виде, это произойдет, – все же верит в торжество криптовалютного сознания Анатолий Каплан. – Будут ли это именно криптовалюты, то есть децентрализованные блокчейн-системы со своим токеном, или это будут централизованные электронные деньги на блокчейне – зависит от смелости конкретных компаний. Сама идея денег внутри социальных сетей предельно очевидна. Почему, если вы можете общаться со своими родными и близкими через тысячи километров, используя FB, VK и Telegram, не отправлять им через эти социальные интерфейсы деньги?».

Заветной мечтой криптоанархистов, как полагает Иван Тихонов, является децентрализованный, устойчивый к цензуре, современный и популярный мессенджер. «Если это соединить с такими же свободными и децентрализованными деньгами – это будет действительно прорыв, – отмечает Тихонов. – Но пойдет ли развиваться в эту сторону Telegram – это большой вопрос. Официального ответа на данный момент нет».

Неофициально будущие TON-миллионеры говорят, что Павел Дуров будет готов рассказать подробности уже в феврале.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».