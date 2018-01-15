Еще
22:52 15.01.2018
Пришлите свою новость!
22:35
Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО
22:30
Кадырову и еще 48 россиянам запретили въезд в Литву
22:18
Самый красивый диджей Москвы выступит на Present Perfect Festival в Петербурге
21:53
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
21:45
«Звездную» открыли после проверки
21:30
Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию
21:26
Эрмитаж показал, как шедевры Леонардо да Винчи переезжают на новое место
21:12
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
20:54
«Звездную» закрыли для пассажиров
20:46
Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в лондонском отеле
20:04
Открыт виртуальный музей Бродского
19:38
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»
19:31
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
19:24
Зюганов: Нашего кандидата «шельмуют» в СМИ
19:18
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 января
19:11
Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера
18:57
Рейсовым автобусам разрешили ездить по дороге вдоль Сайменского канала
18:51
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
18:45
Блогер Поперечный не собирается извиняться перед Кадыровым за сатирический ролик
18:35
Впервые в мире петербургский врач применил брахитерапию в лечении рака поджелудочной железы
18:30
Фонд кампании Навального подал в суд на Минюст РФ
18:29
РПЦ получила от Смольного церковь в Песочном и часовню в Кронштадте
18:26
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
18:18
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
18:14
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
18:00
Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля
17:51
В Сети появились альтернативные проекты Спаса на Крови и "начинка" дома Ленсовета
17:26
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
17:11
Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?
17:08
«Озерки» открыли после проверки
17:05
Басманный суд раздумал слушать дело Михальченко
16:55
Финская компания Wärtsilä из-за санкций отказалась поставлять генераторы в Крым
16:54
В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали
16:41
Транспортные полицейские пойдут жить на улицу от безденежья в ведомстве
16:37
Новогодние украшения в Петербурге погаснут к четвергу
16:34
СМИ: Бельгийские истребители поднялись для перехвата российских Ту-160
16:26
В Петербурге врачи подтвердили новый случай заражения «свиным» гриппом
16:21
Автором пожара на Софийской, где двое прыгали с 8-го этажа, мог быть ребёнок
16:16
"Озерки" закрыты для пассажиров
16:11
Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма
16:07
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
16:03
В баре на Науки девушка набросилась с ножом на посетителя и охранника
16:02
Минюст потребовал закрыть фонд кампании Навального
15:58
Бомбу на станции «Рыбацкое» не нашли
15:45
Голодец: Российские школы ждет усиление мер безопасности после ЧП в Перми
15:44
Подростка, ударившего ногой бездомного у «Галереи», не стали привлекать к уголовной ответственности
15:31
Второй сезон сериала «Рассказ служанки» будет мрачным
15:30
Содержание Госдумы в 2018-м обойдется казне в 11 млрд
15:28
На билеты на ЧМ-2018 поступило более трёх миллионов заявок
15:21
Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек
15:17
Дело о гибели семи рабочих при пожаре поступило в суд Петербурга
15:10
Предполагаемый участник террористической ячейки в Петербурге продолжит изучать свое дело в СИЗО
14:57
Метро «Рыбацкое» закрыли на проверку
14:52
Тренировочная база к ЧМ-18 в Зеленогорске готова
14:48
РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны
14:38
Жителя Урала задержали за серию изнасилований длиной в 22 года
14:31
«Комсомольскую правду в Петербурге» возглавила бывшая редактор Life
14:27
Трое оказались в реанимации после поножовщины в пермской школе
14:10
В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо
14:07
Из Петербурга пытался уехать дилер с психотропом в трусах
13:50
Песков: Нападение в Перми — «внутренняя поножовщина»
13:43
Роскомнадзор: Полное покрытие мобильной связью обеспечено на 17 федеральных трассах
13:39
В пермской школе, где произошло нападение, не работала система видеонаблюдения
13:29
Лавров предложил поддержать сотрудников ЧВК
13:15
ЕСПЧ рассматривает повторную жалобу Навального на приговор по «Кировлесу»
13:10
На место Кехмана в Новосибирском театре оперы и балета назначен новый гендиректор
13:08
Knight Frank: В Петербурге жилье росло в цене быстрее Москвы
13:00
Пулково пока не будет требовать у авиапассажиров распечатку билетов
12:56
На Украине почти 5 тысяч жителей заболели корью в прошлом году
12:52
Хайп и биткоин попадут в толковые словари русского языка
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
15.01.2018 19:38

Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба может перейти в «Уфу». Об этом 15 января сообщает «Радио Зенит» со ссылкой на комментатора Геннадия Орлова.

«В "Локомотив", наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Фарфан играет на этом месте. Артёму же нужна практика. Если уйдёт Смолов, его могут взять в "Краснодар", но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идёт о прямом конкуренте. И вот выплывает вариант с "Уфой", где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И "Уфа" в нём заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как всё получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, и Шатову. Шатов годится для четырёх клубов и может адаптироваться в любой команде. Но ему надо быть здоровым, а то в последнее время он постоянно в травмах. Что-то не везло ему, такое бывает», — заявил Орлов.

Напомним, ранее «Зенит» отправился проводить тренировки в Дубай. Тренер команды Роберто Манчини взял с собой 27 игроков, Шатов и Дзюба в их число не вошли. Скорее всего, уже этой зимой они перейдут в другой клуб, поскольку не устраивают Манчини. На счету Дзюбы в этом сезоне 24 матча (10 в стартовом составе), среднее игровое время 46 минут, 2 гола, 1 результативная передача. У Шатова 16 матчей (11 в стартовом составе), среднее игровое время 52 минуты, 0 голов, 5 результативных передач.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00

Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц

Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00

Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53

Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга

Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»
На билеты на ЧМ-2018 поступило более трёх миллионов заявок
Тренировочная база к ЧМ-18 в Зеленогорске готова
Дзюба и Шатов переведены в «Зенит-2», пока решается их судьба
Олимпийская чемпионка по биатлону назвала «катастрофой» результаты сборной России
«Зенит» не взял Шатова и Дзюбу на сборы
Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА
Бывший вице-президент FIFA: Деньги от Германии брал, но ничего не делал
СМИ: Допинг-пробы игроков сборной России на ЧМ-2018 планировалось подменять
ФИФА осудила пост «Спартака» про «тающие шоколадки»
Кюри Усманов: На деньги Ротенбергов решаются государственные задачи международного масштаба
Как зенитовцы отдыхали
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
Обидно, что так получилось
Как Россия теряла медали Олимпиады-2014
Как футболисты «Зенита» проводят отпуск
Не год «Зенита»
12 подвигов Кокорина
Оставит ли залп в Сан-Себастьяне "Зенит" без стадиона
Накормить мундиаль и не облажаться
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

кадр из видео/YouTube/HurenChelsea TV

В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали

wikipedia.org

Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?

Новости компаний
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.