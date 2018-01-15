Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба может перейти в «Уфу». Об этом 15 января сообщает «Радио Зенит» со ссылкой на комментатора Геннадия Орлова.

«В "Локомотив", наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Фарфан играет на этом месте. Артёму же нужна практика. Если уйдёт Смолов, его могут взять в "Краснодар", но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идёт о прямом конкуренте. И вот выплывает вариант с "Уфой", где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И "Уфа" в нём заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как всё получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, и Шатову. Шатов годится для четырёх клубов и может адаптироваться в любой команде. Но ему надо быть здоровым, а то в последнее время он постоянно в травмах. Что-то не везло ему, такое бывает», — заявил Орлов.

Напомним, ранее «Зенит» отправился проводить тренировки в Дубай. Тренер команды Роберто Манчини взял с собой 27 игроков, Шатов и Дзюба в их число не вошли. Скорее всего, уже этой зимой они перейдут в другой клуб, поскольку не устраивают Манчини. На счету Дзюбы в этом сезоне 24 матча (10 в стартовом составе), среднее игровое время 46 минут, 2 гола, 1 результативная передача. У Шатова 16 матчей (11 в стартовом составе), среднее игровое время 52 минуты, 0 голов, 5 результативных передач.