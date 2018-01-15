В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей

В результате аварии на подстанции два района Казани остались без электричества. Под отключение попали около ста тысяч жителей, десятки школ и детских садов.

Как сообщили 15 января на официальном портале мэрии столицы Татарстана, авария произошла в пять часов вечера на высоковольтной линии ВЛ-110кВ Казанских электрических сетей (ОАО «Сетевая компания»). Электроснабжение пропало в Приволжском районе города и частично затронуло Советский. По данным регионального МЧС, без света остались жилые дома, в которых проживают 96 700 человек, 29 детских садов, 21 школа. Остановлены два десятка котельных, насосные станции «Водоканала», парализован электротранспорт.

Сразу после аварии управляющие компании проверяли лифты в многоквартирных домах и доставали застрявших там людей. Издание «Казанский репортёр» пишет, что из-за блэкаута эвакуировали торговые центры «Горки Парк» и «Южный». Жители других районов города, по их словам, также жалуются на перебои с электричеством, пропадающий Интернет и плохую сотовую связь.

«Предварительная причина — отключение кабельной линии 110 Квт подстанции «Горки» и «Советская», – рассказали в МЧС. Восстановить электричество обещают к девяти часам вечера.