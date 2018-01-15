Зюганов: Нашего кандидата «шельмуют» в СМИ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался Владимиру Путину на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс», Зюганов направил Путину письмо с просьбой «предотвратить использование телеэфира для «контрпропаганды» против» Грудинина. В письме лидер коммунистов подчеркивает, что их кандидат представил «содержательную подробную и конструктивную программу», с которой идет на выборы, а также заявил о готовности участвовать в дебатах. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что действующий президент может принять участие в дебатах именно с Грудининым.

По словам Зюганова, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать». «Считаем, что подобное использование телеэфира для контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты недопустимо. Это подрывает доверие к данной выборной кампании и избирательной системе в целом. Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции», — цитирует «Интерфакс» письмо главного коммуниста.

Документ отправлен не только Путину, но также председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и руководителям «Первого канала» и ВГТРК.