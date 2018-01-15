«Фонтанка» за 60 секунд — 15 января

Бизнесмены Петербурга и области будут делить мусорный трон. Сидеть на нем жестковато, зато бонус — 10-миллиардный рынок. В игре великие дома мегабанкира Савельева, бизнес-тяжеловеса Ебралидзе, "мусорного короля" Язева и сына главы Совфеда Матвиенко.

Администрация Петербурга обсудит идею сделать из города гей-кластер для развития тематического туризма. В суде. Но лучшей трибуны авторам идеи и не надо.

Пятеро молодых парней устроили гонки с полицией на скорости под 150 км/ч. Остановил их только столб. Четверо погибли, пятый в реанимации.

ВВС выпустила пугающе адекватный сериал про русскую мафию на выгуле – «МакМафия». Криминальный интернационал не поняли неподготовленные британские потребители телемыла, но критики в экстазе.

Доктор Курпатов объясняет, почему дети и взрослые начали массово тупить. Виноваты две болезни: «цифровое слабоумие» – у детей, «информационная псевдодебильность» – у взрослых.

В Боткинскую больницу за неделю доставили более 160 человек с симптомами гриппа и ОРВИ. У одного из пациентов подтвердили заражение вирусом гриппа А H1N1, «свиным».

Гималайского медведя, сибирского горного козла, кавказскую серну и благородного оленя не взяли в российскую Красную книгу. Они нужнее в подушках, котлетках и рамках с рогами на стене приличных домов.