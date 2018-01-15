Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера

Жители домов по проспекту Маршала Блюхера, городские активисты и депутаты не знают, как объяснить данные региональной «Геоинформационной системы Санкт-Петербурга» (РГИС).

Как сообщил накануне у себя в Facebook известный эколог Александр Карпов, согласно данным системы, два участка посреди проспекта, в зеленой зоне, якобы выставлены на торги (для продажи права аренды, причем один участок — под строительство жилья) городского Фонда имущества. Правда, на сайте самой торговой площадки таких объектов нет. Фонд имущества по запросу «Фонтанки» 15 января разъяснил, что случилось.

Торги на право заключения договора аренды этих земельных участков действительно были проведены, заявили в фонде. Но было это в 2010 году, 10 ноября. Два участка, на 18 и на 54 тысячи кв. метров, были выставлены на торги единым лотом для комплексного освоения.

Торги состоялись, победитель был назван, но уклонился от подписания итогового протокола. В итоге результаты аукциона были аннулированы. Деньги от победителя, соответственно, получены не были, в бюджет города поступил только задаток. Повторные торги не назначались, а в 2012 году утратило силу и постановление Смольного, на основании которого ранее проводился аукцион.

Участки, вызвавшие беспокойство, расположены в границах территориальной зоны ТУ (зона улично-дорожной сети) и ТР2 (зона рекреационного назначения). Эти зоны не предполагают ни жилого, ни коммерческого строительства.

Напомним, «Фонтанка» ранее писала, что именно эти зеленые зоны частично не попали в обновленный и принятый ЗакСом в конце прошлого года закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Депутат ЗакСа Борис Вишневский, по предложению которого на этой территории была установлена рекреационная зона, уже направил в комитет имущественных отношений запрос о причинах возможного сбоя в РГИС либо назначения торгов в Фонде имущества.