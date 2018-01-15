На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии

Финские пограничники задержали 34-летнего петербуржца, когда тот возвращался домой после новогодних каникул. Он с удивлением узнал, что на его имя выписан ордер на арест в шенгенской зоне.

«Фонтанка» выяснила, что десять лет назад его уже опрашивали сотрудники Интерпола Петербурга по запросу бельгийских коллег, но никаких претензий правоохранительная система России к нему не имеет. Тогда проверка касалась перевода денег, которые получал ныне арестованный петербуржец. Также наше издание изучило портрет ньюсмейкера и не увидело международного размаха.

По информации «Фонтанки», около 13 часов 6 января 2018 года на пограничном пункте в Финляндии, который связан с переходом на пункт пропуска «Торфяновка», сотрудниками погранслужбы Финляндии был задержан 34-летний петербуржец Петр Трепков. По нашим сведениям, вместе с женой и тремя малолетними детьми он находился на отдыхе в Финляндии со 2 января, а визу они получили 29 декабря 2017 года.

Как стало известно «Фонтанке», далее Петр Трепков был арестован по ордеру, выданному Евросоюзом по требованию Бельгии и отвезен в тюрьму города Вантаа (недалеко от Хельсинки). После чего финская сторона начала процедуру общения с полицией Бельгии о его выдаче.

По нашей информации, в 2017 году Петр Трепков был заочно осужден в Бельгии сроком на три года реального лишения свободы за соучастие в хищении денег с кредитных карт в организованной группе. «Фонтанка» выяснила, что в Бельгии датируют эти эпизоды летом 2008 года, а в 2009-м бельгийская сторона направляла в отдел Интерпола по Петербургу запросы о содействии. Также нам известно, что в 2009 году сотрудники Интерпола опрашивали Петра Трепкова, а в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти находился в производстве материал в отношении еще четырех петербуржцев. Проверка показала, что все они были наняты неустановленным лицом для того, чтобы на свои паспорта получать денежные переводы из Бельгии. Так, каждый из них в 2008 году получил примерно по десятку переводов от полутора до двух тысяч долларов, за каждый из которых им заплатили не более чем по тысяче рублей.

Заметим, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нашему журналисту пояснили, что никаких претензий правоохранительные органы России к Трепкову не имеют.

Что касается личности самого Петра Трепкова, то он родился в деревне Волосовского района Ленобласти. Имеет неполное высшее образование. Занимался мелким бизнесом в Ломоносовском районе, а на данный момент работает кладовщиком в коммерческой фирме города с зарплатой чуть выше 40 тысяч рублей. Кстати, автомашине «Форд», на которой он был задержан, более 10 лет.

В данное время Петра Трепкова защищает государственный адвокат Финляндии Анастасия Камали. Однако она отказалась давать какие-либо комментарии, сославшись на тайну следствия и отсутствие разрешения клиента.

«Фонтанка» смогла поговорить с супругой арестованного петербуржца. Она в полном недоумении, не понимает, когда, в каком суде и за что осужден ее муж.

О том, как она сама рассказывает эту историю и почему считает, что ее мужа заманили, читайте на 47news.