Блогер Поперечный не собирается извиняться перед Кадыровым за сатирический ролик

Видеоблогер Данила Поперечный заявил 15 января в своем Telegram-канале, что не будет извиняться перед Рамзаном Кадыровым за свой ролик под названием «Главный помощник».

В ролике, размещенном на Youtube, Поперечный высмеивает новость о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров назначен помощником по добрым делам главного Деда Мороза России из Великого Устюга. В ролике Кадыров берет Деда Мороза и Снегурочку под свою «крышу» за обязательство дарить ему подарки — оружие или деньги.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров уже назвал блогера «ослом-недоумком». «У меня сложилось двоякое представление об этом жутком непрофессионально сварганенном перформансе: либо это клоун-мечтатель, который хотел, как он думал, остро пошутить, но жидко обделался, либо осёл-недоумок, который решил через своё нарочитое и весьма печальное самовыражение построиться в ряды тех, кого якобы заставили извиниться сами знаете перед кем», – заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сам Поперечный подчеркнул, что его ролик — в первую очередь сатирическое произведение. «Абсолютно все — от мала до велика стригерили и в ужасе от моего поступка. Ролику даже суток нет, а о нем уже строчат СМИ, да и *** (очень. — Прим. ред.) занятой министр Чечни по информации аж целую статью написал о «никому не нужном клоуне-мечтателе». Не рассмотрел он, видите ли, искусство и остроту. Конечно, Джамбулат, ты их и не увидишь, сидя на посту министра Чеченской Республики и сравнивая меня с ослом. Их становится видно немного с другой позиции», – написал блогер в своем Telegram-канале. Отметим, под роликом на Youtube, который посмотрели почти 1 млн человек, уже около 10 тысяч комментариев — и большая часть из них посвящена тому, придется ли блогеру извиняться перед Кадыровым.