«Арктика» пошла на утилизацию

Легендарный советский атомный ледокол «Арктика», первым в мире из надводных кораблей достигший Северного полюса, вместо почетного места в музее в Кронштадте ждет первый этап утилизации — демонтаж ядерного реактора. Дальше - распил на металлолом, идея с ледоколом-музеем забыта.

5 февраля «Росатом» выберет подрядчика, который демонтирует сердце «Арктики» – атомную паропроизводящую установку и отправит её на кладбище реакторных отсеков в мурманском посёлке Сайда-Губа. Начальная цена манипуляции – 923 млн рублей.

Спущенная на воду в 1972 году в Ленинграде «Арктика» – второй в мире атомный ледокол после знаменитого «Ленина». Судно исполинских размеров (водоизмещение «Арктики» порядка 23 тысяч тонн, длина – 148 метров, а ширина — 30 метров) обладает как минимум тремя рекордами. В августе 1977 года оно первым в истории в свободном плавании достигло Северного полюса, первым провело больше года в автономном плавании, а за 30 лет работы прошло во льдах более 1,2 миллиона миль.

Вот уже 10 лет «Арктика» стоит у причала в Мурманске. Свой возможно последний поход она совершит до конца 2018 года — объявлен конкурс на первую часть утилизации ледокола.

К 1 октября 2018 года, согласно техзаданию, должна быть актуализирована конструкторская документация. До 1 ноября подготовят место на судоремонтном заводе «Нерпа» в городе Снежногорске Мурманской области, а к 30 ноября туда пригонят и сам ледокол. В 2019 году начнется демонтаж оборудования реакторов, баков железоводной защиты и другого радиационно опасного технического оснащения. К 30 ноября 2019 года судно должно быть передано ФГУП «Атомфлот», но уже без категории радиационного источника — а как вполне безопасный объект, работать с которым можно без специальной лицензии.

О дальнейшей судьбе судна можно судить по младшему брату «Арктики» – ледоколу «Сибирь», также построенному по проекту 10520. Он первым в истории атомного гражданского флота начал проходить процедуру утилизации с удалением реакторной установки из корпуса в 2016 году. Как ранее заявляли в «Атомфлоте», следующий этап утилизации – реализация ледокола на металлолом. Вес ледоколов этого проекта превышает 20 тысяч тонн, и выручка предприятия от продажи может составить порядка 100-150 млн рублей.

Альтернативой утилизации могло бы стать превращение судна в плавучий музей, «живой экспонат», рассказывающий о достижениях страны в освоении северных широт. Причальную стенку для ледокола, который должен был стать плавучим филиалом Музея Арктики и Антарктики, еще в 2014 году обещал губернатор Георгий Полтавченко.

В 2015 году вице-премьер Дмитрий Рогозин даже дал поручение проработать финансово-экономическое обоснование превращения «Арктики» в музейный центр арктических технологий. Ледокол планировалось перегнать в Кронштадт и поставить к острову Котлин. На ледоколе предлагалось создать тренировочный центр подготовки специалистов для работы в арктической зоне. Внутри атомохода планировалось выставить экспонаты, объединенные темой арктических мореплаваний. А с борта ледокола должен был открываться великолепный вид на Кронштадтский собор. Переоборудование судна и его доставку из Мурманска тогда планировали профинансировать из средств, выделенных на его утилизацию по программе «Ядерная и радиационная безопасность», — 2,2 млрд рублей.

Ожидалось, что судно может прибыть в Кронштадт уже летом 2016 года. Ежегодно расходы на его обслуживание оценивались в 60-80 млн рублей, которые планировалось покрывать за счет продажи билетов. Однако в том же году председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский с грустью рассказал «Фонтанке» о том, что идея музея на «Арктике» заморожена — финансирование найти не удалось. А на острове Котлин планируется теперь создать парк «Патриот».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), к которой относится судоремонтный завод «Нерпа», где будут разбирать ледокол, никаких переговоров по поводу создания музея на «Арктике» (и соответственно, подготовительных работ) с «Росатомом» не ведется.

Павел Филин, ответственный секретарь межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при правительстве Российской Федерации, рассказал «Фонтанке», что о проекте перегона «Арктики» давно ничего не слышно. Ничего нового про него не могут сказать и в администрации Кронштадтского района.

Как сообщил «Фонтанке» Боярский, Минэкономразвития сняло с повестки вопрос о передаче ледокола в музей. Но шанс спасти «Арктику» еще есть.

– После демонтажа реактора «Арктика» превратится в безобидное плавсредство, которое может принять на баланс любая организация. С реактором его никто бы не взял, – отметил Боярский.

Процедура по демонтажу довольно долгая, и в это время можно искать финансирование.

– Демонтаж реактора — это длинная процедура, год-полтора, после которых решится судьба ледокола — или на утилизацию, или в музей. К сожалению, сменился глава «Росатома», другие чиновники, и теперь новому составу надо заново «сажать» эту идею в голову. Время пока есть.

Боярский заверил, что готов лично подключиться к этой работе. В «Атомфлоте» пообещали ответить на запрос о дальнейшей судьбе «Арктики» к концу недели.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»