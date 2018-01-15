Одна погоня и четыре жертвы

Еще
22:52 15.01.2018
Пришлите свою новость!
22:35
Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО
22:30
Кадырову и еще 48 россиянам запретили въезд в Литву
22:18
Самый красивый диджей Москвы выступит на Present Perfect Festival в Петербурге
21:53
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
21:45
«Звездную» открыли после проверки
21:30
Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию
21:26
Эрмитаж показал, как шедевры Леонардо да Винчи переезжают на новое место
21:12
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
20:54
«Звездную» закрыли для пассажиров
20:46
Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в лондонском отеле
20:04
Открыт виртуальный музей Бродского
19:38
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»
19:31
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
19:24
Зюганов: Нашего кандидата «шельмуют» в СМИ
19:18
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 января
19:11
Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера
18:57
Рейсовым автобусам разрешили ездить по дороге вдоль Сайменского канала
18:51
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
18:45
Блогер Поперечный не собирается извиняться перед Кадыровым за сатирический ролик
18:35
Впервые в мире петербургский врач применил брахитерапию в лечении рака поджелудочной железы
18:30
Фонд кампании Навального подал в суд на Минюст РФ
18:29
РПЦ получила от Смольного церковь в Песочном и часовню в Кронштадте
18:26
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
18:18
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
18:14
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
18:00
Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля
17:51
В Сети появились альтернативные проекты Спаса на Крови и "начинка" дома Ленсовета
17:26
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
17:11
Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?
17:08
«Озерки» открыли после проверки
17:05
Басманный суд раздумал слушать дело Михальченко
16:55
Финская компания Wärtsilä из-за санкций отказалась поставлять генераторы в Крым
16:54
В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали
16:41
Транспортные полицейские пойдут жить на улицу от безденежья в ведомстве
16:37
Новогодние украшения в Петербурге погаснут к четвергу
16:34
СМИ: Бельгийские истребители поднялись для перехвата российских Ту-160
16:26
В Петербурге врачи подтвердили новый случай заражения «свиным» гриппом
16:21
Автором пожара на Софийской, где двое прыгали с 8-го этажа, мог быть ребёнок
16:16
"Озерки" закрыты для пассажиров
16:11
Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма
16:07
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
16:03
В баре на Науки девушка набросилась с ножом на посетителя и охранника
16:02
Минюст потребовал закрыть фонд кампании Навального
15:58
Бомбу на станции «Рыбацкое» не нашли
15:45
Голодец: Российские школы ждет усиление мер безопасности после ЧП в Перми
15:44
Подростка, ударившего ногой бездомного у «Галереи», не стали привлекать к уголовной ответственности
15:31
Второй сезон сериала «Рассказ служанки» будет мрачным
15:30
Содержание Госдумы в 2018-м обойдется казне в 11 млрд
15:28
На билеты на ЧМ-2018 поступило более трёх миллионов заявок
15:21
Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек
15:17
Дело о гибели семи рабочих при пожаре поступило в суд Петербурга
15:10
Предполагаемый участник террористической ячейки в Петербурге продолжит изучать свое дело в СИЗО
14:57
Метро «Рыбацкое» закрыли на проверку
14:52
Тренировочная база к ЧМ-18 в Зеленогорске готова
14:48
РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны
14:38
Жителя Урала задержали за серию изнасилований длиной в 22 года
14:31
«Комсомольскую правду в Петербурге» возглавила бывшая редактор Life
14:27
Трое оказались в реанимации после поножовщины в пермской школе
14:10
В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо
14:07
Из Петербурга пытался уехать дилер с психотропом в трусах
13:50
Песков: Нападение в Перми — «внутренняя поножовщина»
13:43
Роскомнадзор: Полное покрытие мобильной связью обеспечено на 17 федеральных трассах
13:39
В пермской школе, где произошло нападение, не работала система видеонаблюдения
13:29
Лавров предложил поддержать сотрудников ЧВК
13:15
ЕСПЧ рассматривает повторную жалобу Навального на приговор по «Кировлесу»
13:10
На место Кехмана в Новосибирском театре оперы и балета назначен новый гендиректор
13:08
Knight Frank: В Петербурге жилье росло в цене быстрее Москвы
13:00
Пулково пока не будет требовать у авиапассажиров распечатку билетов
12:56
На Украине почти 5 тысяч жителей заболели корью в прошлом году
12:52
Хайп и биткоин попадут в толковые словари русского языка
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
15.01.2018 18:30

Одна погоня и четыре жертвы

Страшная авария, произошедшая, когда пятеро юношей скрывались от полиции на скорости под 150 км/ч по Гражданскому проспекту, унесла минимум 4 жизни (официально информация о пятом погибшем не подтверждена).
Одна погоня и четыре жертвы
Автор: участник группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург»

Приключения парней из Ленобласти и Карелии в мегаполисе начались еще до встречи с инспекторами. Молодежь как будто специально нарывалась на неприятности.

Ночь на 13 января ознаменовалась трагедией в Петербурге. Как стало известно «Водителю», все началось еще до того, как инспекторы ГИБДД попытались остановить Hyundai Santa Fe. Для начала пятеро парней зашли в гипермаркет на улице Карбышева. Там они хотели получить спиртное. Желательно бесплатно. Первый конфликт произошел именно из-за этого. Кое-как уладив неприятную ситуацию, юноши вышли на улицу.

Там тоже что-то пошло не так. На обширной стоянке они умудрились что-то не поделить с таксистом. И разговор получился настолько серьезным, что молодые люди, когда профессиональный водитель решил уехать восвояси, по некоторым данным, последовали за ним.

В ту ночь у одного из домов по 1-му Муринскому проспекту дежурил наряд ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции уже проверяли у кого-то документы, когда внезапно появился мчавшийся с явным превышением скорости Hyundai Santa Fe. Естественно, водителю был дан сигнал на остановку. На тот момент, кроме проверки документов и штрафа, ему ничего не грозило. Но автомобилист решил бежать.

Что происходило в голове у 21-летнего молодого человека, находившегося за рулем, можно только предполагать. Но, по нашим данным, водитель заторопился настолько, что рванул от дорожной полиции прямо через парк Лесотехнической академии. Потом был 2-й Муринский, площадь Мужества, Гражданский проспект… Все это время бешеный «Хёндэ» преследовали два экипажа ГИБДД. Нужно понимать, что и Калининский, и Выборгский районы – довольно крупные. Для того, чтобы подкрепление добралось, нужно время. Иномарка неслась по городу 150 – 180 километров в час.

Но полицейские не стали стрелять по несущейся машине – слишком велик был риск того, что пострадают окружающие.

Все закончилось в 3:47. Доехав до дома 89 по Гражданскому проспекту, водитель Hyundai Santa Fe не справился с управлением и врезался в железный столб, который используется для растяжки проводов ГУП «Горэлектротранс». 21-летний водитель, получивший права в конце марта 2016 года, погиб на месте и унес с собой жизни еще троих друзей. Двое, 21-летний житель карельского Медвежьегорска и 22-летний уроженец Ленобласти, погибли на месте. Удар был такой силы, что из машины всех пришлось вырезать.

Еще двоих парней увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Один из них умер к девяти утра 13 января. Борьбу за жизнь второго все еще ведут врачи.

«Хорошо, что они никого не забрали с собой. Такая опасность была», – горько говорят в правоохранительных органах.

Полностью материал и фотографии – на сайте "Водитель Петербурга".


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51

«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе

Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20

Провести время с детьми – бесценно

Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
«Звездную» открыли после проверки
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
«Звездную» закрыли для пассажиров
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
Одна погоня и четыре жертвы
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
«Летел под сотню» и - в грузовик
Мыслепреступление курсанта Можайки
Похороны по обмену
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Путин был прав
Обидчик школьного водителя арестован за неверность
Первая реакция на взрыв в Петербурге
Предновогодний теракт Петербургу не нужен
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

кадр из видео/YouTube/HurenChelsea TV

В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали

wikipedia.org

Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?

Новости компаний
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.