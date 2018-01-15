Одна погоня и четыре жертвы

Страшная авария, произошедшая, когда пятеро юношей скрывались от полиции на скорости под 150 км/ч по Гражданскому проспекту, унесла минимум 4 жизни (официально информация о пятом погибшем не подтверждена).

Приключения парней из Ленобласти и Карелии в мегаполисе начались еще до встречи с инспекторами. Молодежь как будто специально нарывалась на неприятности.

Ночь на 13 января ознаменовалась трагедией в Петербурге. Как стало известно «Водителю», все началось еще до того, как инспекторы ГИБДД попытались остановить Hyundai Santa Fe. Для начала пятеро парней зашли в гипермаркет на улице Карбышева. Там они хотели получить спиртное. Желательно бесплатно. Первый конфликт произошел именно из-за этого. Кое-как уладив неприятную ситуацию, юноши вышли на улицу.

Там тоже что-то пошло не так. На обширной стоянке они умудрились что-то не поделить с таксистом. И разговор получился настолько серьезным, что молодые люди, когда профессиональный водитель решил уехать восвояси, по некоторым данным, последовали за ним.

В ту ночь у одного из домов по 1-му Муринскому проспекту дежурил наряд ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции уже проверяли у кого-то документы, когда внезапно появился мчавшийся с явным превышением скорости Hyundai Santa Fe. Естественно, водителю был дан сигнал на остановку. На тот момент, кроме проверки документов и штрафа, ему ничего не грозило. Но автомобилист решил бежать.

Что происходило в голове у 21-летнего молодого человека, находившегося за рулем, можно только предполагать. Но, по нашим данным, водитель заторопился настолько, что рванул от дорожной полиции прямо через парк Лесотехнической академии. Потом был 2-й Муринский, площадь Мужества, Гражданский проспект… Все это время бешеный «Хёндэ» преследовали два экипажа ГИБДД. Нужно понимать, что и Калининский, и Выборгский районы – довольно крупные. Для того, чтобы подкрепление добралось, нужно время. Иномарка неслась по городу 150 – 180 километров в час.

Но полицейские не стали стрелять по несущейся машине – слишком велик был риск того, что пострадают окружающие.

Все закончилось в 3:47. Доехав до дома 89 по Гражданскому проспекту, водитель Hyundai Santa Fe не справился с управлением и врезался в железный столб, который используется для растяжки проводов ГУП «Горэлектротранс». 21-летний водитель, получивший права в конце марта 2016 года, погиб на месте и унес с собой жизни еще троих друзей. Двое, 21-летний житель карельского Медвежьегорска и 22-летний уроженец Ленобласти, погибли на месте. Удар был такой силы, что из машины всех пришлось вырезать.

Еще двоих парней увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Один из них умер к девяти утра 13 января. Борьбу за жизнь второго все еще ведут врачи.

«Хорошо, что они никого не забрали с собой. Такая опасность была», – горько говорят в правоохранительных органах.

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