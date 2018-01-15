Фонд кампании Навального подал в суд на Минюст РФ

Обеспечивающий избирательную кампанию Алексея Навального фонд «Пятое время года» подал встречный иск к Министерству юстиции РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» 15 января.

«Мы подали встречный иск. Они требуют нас ликвидировать, мы требуем признать незаконными эту проверку и результаты проверки», – рассказал директор фонда и глава штаба оппозиционера Леонид Волков. Иск уже зарегистрирован в Гагаринском суде Москвы, но дата его рассмотрения не назначена. Ранее Волков заверил, что, несмотря на претензии Минюста, «Пятое время года» продолжает работать штатно и принимать пожертвования электората.

В конце ноября прошлого года Леонид Волков опубликовал письмо Главного управления Минюста по Москве, в котором фонд предупреждали о намечающейся месячной внеплановой проверке документов. После проверки ведомство через суд потребовало ликвидировать «Пятое время года». Первое заседание назначено на 22 января.