СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить

Жительнице Петербурга Дине Гариной предъявили новое обвинение по старому делу. В Следственном комитете осознали, что словами «дармоеды» и «бездельники» полицию как социальную группу унизить невозможно.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов, 15 января его подзащитной предъявили обвинение по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». В его основе лежит все тот же набор слов и выражений, который Гарина высказала на Марсовом поле в марте 2015 года. Активно участвуя в митинге «Против политических репрессий», своё негодование она направила на Центр противодействия экстремизму ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудники которого там же исполняли служебные обязанности. Капитан и майор полиции сначала лично, а потом и на выложенной в Сеть записи услышали много неприятного.

Тогда, по версии следствия, Гарина договорилась до экстремизма. Дело было возбуждено по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства по признакам принадлежности к социальной группе». Суд не стал рассматривать материалы, их отправили в Следственный комитет на доследование.

Со второй попытки следствие согласилось с защитой, что сотрудников правоохранительных органов нельзя объединять в социальную группу, и обязательный квалифицирующий признак для унижения исчез, 282-ю пришлось переквалифицировать. Оснований хватило только для оскорбления. По 319-й статье лишение свободы не предусмотрено. Максимальное наказание – год исправительных работ, хотя можно отделаться и штрафом до сорока тысяч.