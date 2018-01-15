Сорок процентов - откат нормальный. Пальчики оближешь

Неожиданная искренность муниципальных деятелей раскрыла интимные подробности. Всё, что вы хотели знать про “Татьянин день”, но не догадались, у кого спросить, - в материале “Фонтанки”.

Кто и сколько зарабатывает на муниципальных праздниках, невзначай показали чиновники «Сампсониевского» и депутат-единоросс «Гражданки». Случайно попавший в опубликованный контракт истинный расчет с указанием, кому и сколько положено, раскрывает доли. Расходы на праздник – треть, около 20 процентов – прибыль организаторов, 40 процентов – в МО. 12 процентов от муниципального контракта – тайна.

Извещение о проведении закупки «входных билетов на развлекательное шоу «Татьянин день» в ДК «Выборгский» было размещено муниципальным образованием «Сампсониевское» 11 января. В тот же день единственным поставщиком столь уникального товара оказался индивидуальный предприниматель, депутат соседней «Гражданки» от «Единой России», соучредитель общественной организации «ХХI век» Никита Коверкин. Формального нарушения «Фонтанка» в этом не видит: в соответствии с законом осуществление закупки у единственного поставщика при заключении контракта на посещение концерта допустимо. Неприличные сюрпризы обнаружились в тексте документа.

Начало типовое и скучное. Глава администрации «Сампсониевского» Владимирова Н. Ю. и ИП Коверкин Н. В. заключили контракт о приобретении 1870 билетов по одной тысяче рублей каждый, а всего на 1,870 млн рублей, на представление «Татьянин день», которое состоится 29 января в ДК «Выборгский».

Должны выступить группы «Дискомафия» и «Пальчики оближешь», «Лайт» и «Форс», Елена Жук с коллективом «Кураж FM», Константин Легостаев, Денис Яковлев с кавер-оркестром LUCKY DIAMONDS, силовой жонглер Сэр Мартин.

Выступления «ярких и зажигательных артистов» из группы «Лайт», например, выглядит так:

А вот так нередкие гости на организованных городом мероприятиях – «Пальчики оближешь»:

Но выбор артистов – дело вкуса, и мы его обсуждать не будем. Никите Коверкину виднее, не зря он награжден медалью «За выдающийся вклад в отечественную культуру» и молодежной премией правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Расчет муниципального отката

Гораздо интереснее нам показалась сугубо финансовая часть контракта. На его последней странице обнаружился раздел, озаглавленный «Расчет».

В соответствии с этим расчетом 12 процентов от суммы контракта сразу вычитались, без указания оснований. Не будем интриговать, гипотетический получатель этих процентов остался «Фонтанке» неизвестен. Другие проценты расписаны понятнее.

Первая строчка в расчете:

750 000 – МО.

Далее указаны расходы ИП Коверкина на организацию представления: суммы на аренду зала, сувениры, выплаты коллективам и отдельным артистам, ведущему и даже некоему «Феде».

После жирной черты – по 175 000 рублей кому-то, обозначенному инициалами СБ и НК.

скриншот конкурсной документации

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Из «расчета», как увидела «Фонтанка», следовало, что стоимость представления с учетом всех затрат составляет 545 тысяч рублей.

Можно было предположить, что НК – инициалы Никиты Коверкина, СБ – его партнера по бизнесу в «XXI веке» Светланы Барабохиной, а 350 тысяч на двоих – запланированная прибыль.

Никакой другой расшифровки МО, кроме как "муниципальное образование", в голову не приходило. Министерство обороны в муниципальном контракте явно не просматривалось. Хотя на букву «О» просилось артиллерийское слово «откат».

Звезда депутата Коверкина

В некоторой растерянности от откровенного раскрытия обычно приватной информации «Фонтанка» связалась с Никитой Коверкиным:

- Никита Юрьевич. на сайте госзакупок размещен ваш контракт, как индивидуального предпринимателя, с МО «Сампсониевское» на «Татьянин день»…

– Да. Они купили билеты у меня, да.

- Вы являетесь распространителем билетов или организатором концерта?

– Организатором. Я ещё в декабре запланировал всё, разослал коммерческие предложения. Я билеты на этот концерт продавал по тысяче рублей.

- В документе на сайте госзакупок последний лист – счет и расчет. Из этого расчета следует, как я понимаю, что 750 тысяч рублей идут откатом в муниципальное образование.

– Чего?

- Не «чего?», а так написано в контракте, который составлен, как я вижу, с вашим участием. И по 350 тысяч идет людям с инициалами СБ и НК. Я хотел бы уточнить, СБ и НК – это Светлана Барабохина и Никита Коверкин?

- Подождите… Я чего-то не очень понимаю… У меня есть расчеты мои… Где вы увидели эту информацию?

- На сайте госзакупок.

– Я не знаю, что это, не понимаю, что это... Что такое… Не сильно я понимаю, что это такое тогда… Я с ними подписал бумагу, продал билеты…

Небольшая пауза понадобилась. чтобы предприниматель Коверкин открыл официальный сайт и убедился, что это не розыгрыш. Прочитав, «логично» согласился, что 350 тысяч, расписанные инициалам СБ и НК, – его запланированная прибыль. И удивил, пообещав на празднике студентов анонимную звезду.

– Это моя внутренняя смета, как она к ним [муниципалам] попала?

- Не подскажете теперь, что означает запись «750 тысяч – тире – МО»?

– МО – это артисты мои. Зарплата артистов, которую я буду перечислять.

- Зарплата артистов ниже перечислена отдельно.

– Это тоже. Это… всё вместе.

- Нет, подождите. У вас все артисты перечислены ниже, с указанием, кому и сколько выплачивается. А кому предназначены 750 тысяч, кто обозначен буквами «МО»?

– Ну, это моя коммерческая тайна. Это зарплата артистов моих.

- Никита Юрьевич, мы же с вами видим, что выплаты артистов перечислены ниже. Там что, еще какие-то артисты будут, кроме запланированных? Я вижу список расходов, и я вижу список всех расходов. Я вижу расходы на зал, на артистов, на «Федю» и на рабочих. Это всё понятно. Кто это таинственное «МО», которому положено 750 тысяч, может, вы все же поделитесь с нами секретом?

– Давайте, я не буду открывать мои сокращения. Это сокращение, инициалы.

И неожиданно, как нам показалось, даже для самого себя, Никита Коверкин выдал:

- Это звезда.

– Анонимная звезда вашего концерта, которая получит больше, чем все остальные артисты, вместе взятые?

- Да.

Надежда на внятное разъяснение ситуации от муниципальных чиновников «Сампсониевского» не оправдалась. Телефон, указанный на официальном сайте, весь день отзывался сигналом факса. Трубку подняли только в юридическом отделе. Руководитель отдела Ольга Савчунас заверила, что главы администрации Наталии Владимировой на месте нет.

Не оказалось в кабинете и разместившего документ за своей электронной подписью на сайте госзакупок сотрудника юридического отдела, а по совместительству председателя избирательной комиссии «Сампсониевского» и фитнес-тренера Олега Степанова.

Руководитель отдела Савчунас ушла в глухую защиту.

- Ольга Владимировна, на сайте госзакупок размещен контракт с ИП Коверкиным за подписью вашего подчиненного Олега Николаевича Степанова. В конце этого документа приводится расчет, из которого следует, что 750 тысяч рублей отходит кому-то, обозначенному буквами «МО». Могу ли я это расценивать как откат муниципальному образованию?

– Я не даю комментариев. Я не работаю с контрактами.

- Но Степанов – ваш подчиненный, за которого вы несете ответственность. Может, вы ознакомитесь с контрактом и объясните ситуацию?

– Я не даю комментариев. До свидания.

Начало концерта в ДК «Выборгский» – в 19 часов 29 января. Мы надеемся, организаторы не будут препятствовать «Фонтанке», если корреспондент придет взглянуть на не указанную в контракте, но столь дорогостоящую «звезду» этого шоу. Неловкие ссылки на то, что это сумма артистам «всем вместе», мы принять не можем. «Фонтанка» связалась с некоторыми коллективами и солистами. Нам подтвердили: суммы, указанные в «расчете», соответствуют действительности.

Исчезнувший Степанов

Странным образом отсутствующий на рабочем месте Степанов как раз в это время (судя по размещаемым на сайте госзакупок документам за его электронной подписью) ударными темпами вносил изменения в текст контракта. В действующей редакции «расчет» с долей МО исчез. Конечно, поздно: стоит нажать ссылку «недействующие редакции», и все проценты можно увидеть.

Нам очень жаль, что мы не смогли поговорить с Олегом Степановым. У него интересная карьера: на посту председателя ИКМО «Сампсониевское» он сменил собственную супругу, Елену Волынскую. Теперь индивидуальный предприниматель Волынская – среди постоянных поставщиков МО "Сампсониевское". В 2016 году заключены контракты на сумму около 3 миллионов рублей на выполнение работ по паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования, в 2017 году — три контракта на 8 миллионов рублей (проектирование дворовых территорий и инвентаризация территорий зеленых насаждений (1,8), создание графического и информационно-интерактивного обеспечения «МО "Сампсониевское" — округ на ладони» (3 млн) и закупка исторического авторского издания книги о 5-й дивизии народного ополчения для вручения ветеранам ВОВ в 62-ю годовщину Победы (3,2 миллиона).

Высшая алгебра праздника

«Фонтанка» представляет своим читателям, исходя из примера «Татьяниного дня» в «Сампсониевском», рассчитать примерные финансовые результаты праздников для сторон контрактов. Что не дает покоя – это 12 процентов, вычтенные заранее из суммы контракта в пользу неназванного бенефициара, но тут мы оказались бессильны.

По данным системы СПАРК, с 2013-го по 2017 год индивидуальный предприниматель Никита Юрьевич Коверкин заключил 34 контракта на сумму свыше 19 миллионов рублей. Причем дела у него резко пошли в гору в 2017 году — только за него он заключил контрактов на 10,2 миллиона рублей, и основными заказчиками выступили администрации МО "Коломяги" (около 5 миллионов на организацию и проведение зрелищных мероприятий, проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи и проведение досуговых мероприятий для жителей Коломяг в 2017 году) и МО "Академическое" (около 4,5 миллиона на организацию и проведение социально значимых мероприятий для жителей муниципального округа).

Согласно данным системы СПАРК, Санкт-Петербургская общественная организация социальных программ «21 век» (зарегистрирована в 2007 году), председателем правления которой значится Светлана Андреевна Барабохина, а Никита Юрьевич Коверкин – совладельцем, в 2013 году заключила 16 контрактов на 33,5 миллиона рублей (основной заказчик — администрация МО "Коломяги"), в 2014 году — два контракта на 2,3 миллиона (администрация Киришей), в 2015 году — шесть контрактов на 18,6 миллиона (основной заказчик — вновь Коломяги), в 2017 году — один на сумму около миллиона (комитет по молодежной политике). С администрацией МО "Сампсониевское" фирму связывают два контракта 2013 года на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для нужд МО "Сампсониевское" в 2014 году — на 6,3 миллиона рублей.

Денис Коротков, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»