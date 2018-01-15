Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой

После травматичного столкновения рейсового автобуса с грузовиком на Колпинском шоссе уволен один из руководителей «Питеравто». Служебную проверку иниировало травмирование двенадцати человек.

Как сообщили «Фонтанке» в компании-перевозчике 15 января, от должности освобожден глава филиала «Пушкин». «Расследование продолжается, мы принимаем заявления от пострадавших пассажиров для страховых выплат», – уточнили в «Питеравто».

Филиал «Пушкин» обслуживает более пятидесяти маршрутов в Московском и Пушкинском районах Петербурга и Гатчинском — Ленобласти, количество сотрудников превышает 800 человек. Подвижной состав состоит из ЛиАЗ, ПАЗ и Volkswagen.

В пятницу, 12 января, на участке кругового движения по Колпинскому шоссе маршрутка «Питеравто» влетела в грузовик. Перевозчик сообщал о травмировании 11 пассажиров, ГУ МВД — 12. Также пострадал водитель. Существенно разнятся данные о скорости автобуса. Компания называла 36 километров в час, очевидцам показалось — гораздо выше.

После аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».