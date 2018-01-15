Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко продлил до 1 февраля запрет выходить на лед водоемов, расположенных в черте города. Об этом 15 января сообщило главное управление МЧС России по Петербургу.

Напомним, изначальный запрет должен был действовать до 15 января. Но из-за смены температуры с «минуса» на «плюс» образования надежного ледового покрытия практически не происходит. Поэтому петербургские спасатели попросили Смольный отодвинуть сроки.

Впрочем, запрет соблюдают не все петербуржцы. К примеру, житель Колпинского района Петербурга на минувших выходных провалился под лед Ижоры, проводя время в парке культуры и отдыха.