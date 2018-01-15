Безымянный полуостров потерял Ротенберга

Аркадий Ротенберг потерял интерес к застройке Безымяного полуострова в Петроградском районе. Эту территорию собираются развивать местные яхтсмены, а у миллиардера задача довести до конца проект на соседнем Бычьем острове.

В последних числах перед Новым годом Смольный распорядился разработать проект планировки территории Безымянного полуострова в Петроградском районе. Повод — обращение малоизвестной компании «Крестовский клаб». Раньше заказчиком проекта значился куда более увесистый «Спортивный клуб дзюдо Явара-Нева» Аркадия Ротенберга. Однако проект по строительству 120 тысяч кв. м жилья, яхт-клубов и спортивных комплексов больше не актуален.

В распоряжении комитета по градостроительству и архитектуре значится территория, ограниченная набережной и береговой линией Гребного канала, Большой Невкой и Средней Невкой, то есть весь полуостров. Времени у проектировщиков год, до 20 декабря 2018-го.

ООО «Крестовский клаб» зарегистрировано в сентябре 2017 года. 37,5% в невеликом уставном капитале (10 тысяч) принадлежат Юлии Каковкиной. Она же числится среди совладельцев ООО «Креал», которое управляет яхт-клубом «Нева» на набережной Мартынова, 94. Собственно, по этому же адресу зарегистрированы обе компании.

С официальным руководством «Крестовский клаб» общение у «Фонтанки» не заладилось. Номинальный гендиректор компании Александр Курков собирался поделиться контактом ответственного за проект лица, однако дальше все свелось к сообщениям в духе «ждите, с вами свяжутся». Представители компании действительно связались с редакцией, попросили выслать перечень вопросов, после чего также ушли с радаров.

Некоторую ясность внес директор (а если по СПАРКу, капитан) яхт-клуба Кирилл Мордвинцев. По его словам, «Крестовский клаб» является фактически преемником «Креала» и будет заниматься развитием полуострова. О деталях концепции до ее окончательного фомирования он распространяться не захотел, уточнив только, что компания привлекает именитых архитекторов, в том числе из-за рубежа.

Пока нет проекта планировки, главной новостью является не то, что именно появится на Безымянном, а то, чего там не будет. Полуостров еще в 2014 году собирались отдать под расширение проекта дзюдоистского клуба «Явара-Нева», который возводится по соседству, на Бычьем острове. Учредителем клуба является Аркадий Ротенберг. Помимо самого спорткомплекса в перечень объектов входили гостиницы, коттеджи, причалы для яхт и даже японский сад для прогулок.

Три года назад казалось, что проект стоимостью от 3 до 4,5 млрд близок к завершению и на островных территориях ему тесно. В связи с этим Смольный дополнил «Программу развития Петербурга как туристского центра на 2011 – 2016 годы», добавив туда проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Северная дельта Невы». Он как раз захватывал и Бычий, и Безымянный, город утвердил соответствующее соглашение о намерениях. Включение в программу позволяло участвовать в конкурсе на федеральное софинансирование в размере 1,5 млрд рублей. Как уверил «Фонтанку» глава комитета по туризму Андрей Мушкарев, эти деньги так и не были выделены.

По заказу «Явара-Невы» был разработан проект планировки территории, занималась этим компания «Урбис-СПб» бывшего главного архитектора города Олега Харченко (интересно, что его бывший заместитель Дмитрий Редкоусов представлял сторону заказчика). Получалось масштабно: на территории 14,3 га яхт-клубы на 67 тысяч квадратных метров, спортивные комплексы почти на 40 тысяч, плюс объекты водных видов спорта, более 600 парковочных мест. Полуостров предполагалось расчертить внутриквартальными проездами с севера на юг, вдоль воды организовать пешеходные зоны общего пользования.

Проектировщики намеревались увязать две стройки — в восточной и западной оконечностях полуострова. Один из проектов разрабатывало ООО «Ингмар архитектурно-строительное бюро», которое занималось и Бычьим островом. В западной части Безымянного предполагался конно-спортивный клуб. Фантазия архитекторов нарисовала поле для выездки, гостиничный комплекс с эксплуатируемыми озелененными кровлями, парковки, а также, разумеется, яхт-клуб с эллингами и пирсами. Все это на площади более 30 тысяч квадратных метров.

На восточном краю дело двинулось дальшке проектов, там строится комплекс резиденций «Императорский яхтъ-клуб». Собственником одноименной компании и группы компаний «Гранит» является Андрей Евдокимов (в 2016 году он занимал 118-е место в «Рейтинге миллиардеров-2016», состояние его оценивалось почти в 6 млрд рублей). Речь идет о двух пятиэтажных корпусах на 53 и 8 резиденций. Кроме того, предполагается яхтенная марина на 200 лодок, прогулочная набережная, вертолётная площадка и частный парк. В 2015 году, когда приобретался участок, в СМИ звучали предположения, что инвестор действует в интересах Аркадия Ротенберга.

В пресс-службе самого Ротенберга лаконично подтвердили, что «Явара-Нева» больше не рассчитывает на полуостров Безымянный для расширения проекта, а в аренду эти участки инвестор взять не успел. Какую-либо связь между «Явара-Невой» и ООО «Крестовский клаб» отрицают обе стороны.

О проблемах дзюдоистского клуба и генподрядчика строительства на Бычьем острове стало известно весной 2017 года. Компания «Ареал-С», неоднократно менявшая собственников, подала иск к «Явара-Неве» почти на 200 млн; первая инстанция отказала в ноябре, апелляция рассмотрит дело в конце января. Параллельно сам «Ареал-С» получил иск о банкротстве и претензии со стороны контрагентов. 27 ноября компания была признан банкротом, сейчас находится в стадии ликвидации. Все это время строительство заморожено, когда и как перезапустят проект — не понятно. «Строительство приостановлено в связи с уточнением концепции использования», – говорят в пресс-службе Аркадия Ротенберга. Разрешение на строительство действует до 24 мая 2018 года.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»