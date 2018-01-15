Михальченко услышало Басманное правосудие
В крутое пике судебный процесс над Дмитрием Михальченко вошел на восьмом заседании. Председатель Басманного суда Ирина Вырышева 15 января публично заявила о существенных ошибках Следственного комитета и Генпрокуратуры, спешивших довести дело предпринимателя до приговора. Возврат дела для устранения недостатков почти гарантирует Михальченко скорую свободу, но только если для него не заготовлено новое обвинение.
Первое слушание в новом году сулило монотонную речь представителя Генпрокуратуры Веры Пашковской. Она получила свою долю адреналина еще до Нового года, когда Михальченко решил повиниться в контрабанде алкоголя, и перевела процесс в спокойное русло, принявшись за оглашение сотни томов.
Сегодняшний сценарий сбила председатель Басманного Ирина Вырышева. Взяв слово, она сообщила, что, по ее мнению, допущено существенное нарушение права Михальченко и его помощника по бизнесу Бориса Коревского на защиту. Какое-то время интересы обоих представлял столичный адвокат Ломов. Статья 49 Уголовно-процессуального кодекса позволяет одному лицу быть защитником двух обвиняемых с небольшой оговоркой – если интересы одного из них не противоречат интересам другого. Михальченко вину признавал частично, а Коревский свою твердо отрицал. О несоответствии позиций говорилось и ранее, но Следственный комитет, Генпрокуратура и судья Басманного Наталия Дударь, которая проводила предварительное слушание и рассматривала ходатайства сторон, в том числе о возврате дела прокурору, обошли спорный момент стороной. Председатель Басманного обратила на него внимание на восьмом заседании. Еще одна пущенная 15 января шпилька в адрес следствия и обвинения – неопределенность со временем создания организованной группы. СК его не установил, а прокуратура недочет пропустила.
Ирина Вырышева выразила мысль о невозможности продолжать процесс и необходимости вернуть дело. Вера Пашковская, удивленная не меньше других участников, попросила сутки на раздумья. К двум часам дня 16 января она обещала выработать позицию.
Если завтра, 16 января, дело отправится в Генпрокуратуру и это решение вступит в силу, следствие по Михальченко начнется почти с нуля. Придется заново допрашивать его и других обвиняемых, устраивать очные ставки, предъявлять обвинение и знакомить с материалами, утверждать обвинительное заключение и заново бороться за подсудность. По закону, дело должен рассматривать Кингисеппский суд Ленобласти (контрабанду ввозили через порт «Усть-Луга»), Генпрокуратура настояла на изменении подсудности из соображений безопасности и могущества Михальченко, который будто бы провинциальный суд купить может, а на Москву ресурсов не хватит. Но теперь, когда один из подсудимых Илья Пичко убит в Петербурге при бытовых обстоятельствах, не очень корректно рассуждать, что Басманный служит оберегом для участников процесса.
В общем, процедура возобновления суда обещает быть долгой. Михальченко и Коревский арестованы в конце марта 2016-го, предельный срок стражи – восемнадцать месяцев. Если они перестанут быть закреплены за судом (при возврате дела прокурору), нужно будет освобождать, и по этому делу их уже не арестовать.
Дмитрия Михальченко задерживала ФСБ. При рассмотрении в Верховном суде вопроса о подсудности, ведомство предоставляло справки о теневой влиятельности миллиардера, и в настоящее время его мнение вряд ли изменилось. Для Следственного комитета, который расположен на территории Басманного суда и основную часть арестов и иных судебных мероприятий проводит именно в епархии Ирины Вырышевой, ее решение может быть пощечиной.
Процесс по Михальченко длится с ноября 2017 года. Предварительное слушание проводила опытнейшая судья Наталия Дударь, работающая в Басманном с 1999-го. Она, в частности, выносила впоследствии отмененный приговор по делу активиста Ильдара Дадина, заключала под стражу главу «Менатепа» Платона Лебедева и бывшего безопасника ЮКОСа Алексея Пичугина, избирала меры пресечения фигурантам Болотного дела.
Ирина Вырышева в 1996-м получила должность судьи в Преображенском райсуде Москвы. Через десять лет стала зампредом. В 2010-м ушла судьей в Мосгорсуд. Председателем Басманного назначена 22 октября 2015-го. За это время она рассмотрела 78 дел, 43 из которых – по незаконному обороту наркотиков, 11 – краже, 6 – насилию над правоохранителями, 4 – мошенничеству. Отсутствие резонансных процессов в послужном списке Вырышевой логично. Председатели слушанием незначительных дел снижают нагрузку подчиненных и одновременно не отвлекаются от административных функций. По сути, Михальченко – это статусный дебют Ирины Владимировны.
По данным «Фонтанки», в окружении миллиардера к намерению вернуть дело прокурору отнеслись сдержанно. Перспектива скорой свободы льстит, но и тревожит, так как может ускорить другие оперативно-следственные движения. Далеко за примером ходить не надо. Подручный миллиардера по строительному направлению, глава «Балтстроя» Дмитрий Сергеев в августе 2017-го улыбнулся условному сроку в Куйбышевском суде и через пару минут огорчился новому задержанию. Он снова арестант, теперь уже на правах вероятного организатора преступного сообщества в деле об испорченном климате президента. Наивно думать, что этот же эпизод не примеряли к Михальченко.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
Справка:
Гендиректор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко обвинен в незаконном перемещении через таможенную границу алкоголя и неуплате обязательных платежей организованной группой (статья 200.2 УК, часть 3). Его соучастниками считаются замдиректора «Форума» Борис Коревский, сомелье Алексей Мищенко. Бизнесмен Анатолий Киндзерский заключил со следствием сделку, по выделенному делу приговорен условно. Преследование пятого фигуранта Ильи Пичко прекращено в связи со смертью.
Расследование вел Следственный комитет России. После задержания в марте 2016-го Михальченко и Коревский были этапированы в столичный СИЗО «Лефортово». Обвинительное заключение Генеральная прокуратура утвердила в конце июля 2017-го.