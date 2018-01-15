Михальченко услышало Басманное правосудие

Петербургского миллиардера, вопреки мнениям Бастрыкина и Чайки, защитила председатель Басманного суда. Нежелание слушать дело выглядит конфликтным, но больно может быть прежде всего самому Михальченко.

В крутое пике судебный процесс над Дмитрием Михальченко вошел на восьмом заседании. Председатель Басманного суда Ирина Вырышева 15 января публично заявила о существенных ошибках Следственного комитета и Генпрокуратуры, спешивших довести дело предпринимателя до приговора. Возврат дела для устранения недостатков почти гарантирует Михальченко скорую свободу, но только если для него не заготовлено новое обвинение.

Первое слушание в новом году сулило монотонную речь представителя Генпрокуратуры Веры Пашковской. Она получила свою долю адреналина еще до Нового года, когда Михальченко решил повиниться в контрабанде алкоголя, и перевела процесс в спокойное русло, принявшись за оглашение сотни томов.

Сегодняшний сценарий сбила председатель Басманного Ирина Вырышева. Взяв слово, она сообщила, что, по ее мнению, допущено существенное нарушение права Михальченко и его помощника по бизнесу Бориса Коревского на защиту. Какое-то время интересы обоих представлял столичный адвокат Ломов. Статья 49 Уголовно-процессуального кодекса позволяет одному лицу быть защитником двух обвиняемых с небольшой оговоркой – если интересы одного из них не противоречат интересам другого. Михальченко вину признавал частично, а Коревский свою твердо отрицал. О несоответствии позиций говорилось и ранее, но Следственный комитет, Генпрокуратура и судья Басманного Наталия Дударь, которая проводила предварительное слушание и рассматривала ходатайства сторон, в том числе о возврате дела прокурору, обошли спорный момент стороной. Председатель Басманного обратила на него внимание на восьмом заседании. Еще одна пущенная 15 января шпилька в адрес следствия и обвинения – неопределенность со временем создания организованной группы. СК его не установил, а прокуратура недочет пропустила.

Ирина Вырышева выразила мысль о невозможности продолжать процесс и необходимости вернуть дело. Вера Пашковская, удивленная не меньше других участников, попросила сутки на раздумья. К двум часам дня 16 января она обещала выработать позицию.

Если завтра, 16 января, дело отправится в Генпрокуратуру и это решение вступит в силу, следствие по Михальченко начнется почти с нуля. Придется заново допрашивать его и других обвиняемых, устраивать очные ставки, предъявлять обвинение и знакомить с материалами, утверждать обвинительное заключение и заново бороться за подсудность. По закону, дело должен рассматривать Кингисеппский суд Ленобласти (контрабанду ввозили через порт «Усть-Луга»), Генпрокуратура настояла на изменении подсудности из соображений безопасности и могущества Михальченко, который будто бы провинциальный суд купить может, а на Москву ресурсов не хватит. Но теперь, когда один из подсудимых Илья Пичко убит в Петербурге при бытовых обстоятельствах, не очень корректно рассуждать, что Басманный служит оберегом для участников процесса.

В общем, процедура возобновления суда обещает быть долгой. Михальченко и Коревский арестованы в конце марта 2016-го, предельный срок стражи – восемнадцать месяцев. Если они перестанут быть закреплены за судом (при возврате дела прокурору), нужно будет освобождать, и по этому делу их уже не арестовать.

Дмитрия Михальченко задерживала ФСБ. При рассмотрении в Верховном суде вопроса о подсудности, ведомство предоставляло справки о теневой влиятельности миллиардера, и в настоящее время его мнение вряд ли изменилось. Для Следственного комитета, который расположен на территории Басманного суда и основную часть арестов и иных судебных мероприятий проводит именно в епархии Ирины Вырышевой, ее решение может быть пощечиной.

Процесс по Михальченко длится с ноября 2017 года. Предварительное слушание проводила опытнейшая судья Наталия Дударь, работающая в Басманном с 1999-го. Она, в частности, выносила впоследствии отмененный приговор по делу активиста Ильдара Дадина, заключала под стражу главу «Менатепа» Платона Лебедева и бывшего безопасника ЮКОСа Алексея Пичугина, избирала меры пресечения фигурантам Болотного дела.

Ирина Вырышева в 1996-м получила должность судьи в Преображенском райсуде Москвы. Через десять лет стала зампредом. В 2010-м ушла судьей в Мосгорсуд. Председателем Басманного назначена 22 октября 2015-го. За это время она рассмотрела 78 дел, 43 из которых – по незаконному обороту наркотиков, 11 – краже, 6 – насилию над правоохранителями, 4 – мошенничеству. Отсутствие резонансных процессов в послужном списке Вырышевой логично. Председатели слушанием незначительных дел снижают нагрузку подчиненных и одновременно не отвлекаются от административных функций. По сути, Михальченко – это статусный дебют Ирины Владимировны.

По данным «Фонтанки», в окружении миллиардера к намерению вернуть дело прокурору отнеслись сдержанно. Перспектива скорой свободы льстит, но и тревожит, так как может ускорить другие оперативно-следственные движения. Далеко за примером ходить не надо. Подручный миллиардера по строительному направлению, глава «Балтстроя» Дмитрий Сергеев в августе 2017-го улыбнулся условному сроку в Куйбышевском суде и через пару минут огорчился новому задержанию. Он снова арестант, теперь уже на правах вероятного организатора преступного сообщества в деле об испорченном климате президента. Наивно думать, что этот же эпизод не примеряли к Михальченко.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»