Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу

Из электрички «Москва – Петушки» пришлось эвакуировать около 1000 человек из-за пожара. Пламя занялось в одном из вагонов прямо на ходу, сообщает 15 января РБК.

Поезд, который следовал из Москвы в Петушки, пришлось остановить в районе станции Кусково из-за обрыва контактного провода. По предварительной информации, произошло короткое замыкание, затем начался пожар, машинист применил экстренное торможение. В результате 1000 человек пришлось эвакуировать из горящего поезда.

В пресс-службе МЖД РБК уточнили, что уже начали ремонт поврежденнного участка, а движение пригородных поездов организовано «по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути — поезда по возможности пропускаются по нему». Из-за инцидента пришлось остановить 4 электрички.