Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента

3 Что "Эпик кон" не поделил со «Старконом»?

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В 2016 году руководитель компании Geekers и генпродюсер «Старкона» Игорь Пылаев опубликовал в Ютьюбе видеоролик, в котором перечислил все недостатки в организации петербургского «Комик кона» и претензии участников, от хаотичной застройки пространства до вип-пакета, в котором оказалась только баночка колы и шоколадный батончик.

Пылаев подчеркнул, что испорченный имидж этого мероприятия сказывается на работе «Старкона». Мол, организаторы петербургского «Комик кона» – «аферисты», и пообещал приложить все силы для борьбы с ними. Борьба заключалась в том, что компания «Geekers» запретила представлять на своем фестивале те же стенды и костюмы, которые использовались на фестивале с «испорченным имджем». Но, если у косплееров был шанс попасть и туда, и туда, просто аккредитовав другой костюм, то магазинам, издательствам и другим коммерческим структурам запретили участвовать в «Старконе», если они посотрудничали с конкурентом.

То есть, «Geekers» заставили всех заинтересованных «засветиться» на фестивале выбирать между ними и конкурентами.

В августе 2016 года ООО "Комик Кон Санкт-Петербург" обратилось с иском о защите чести и достоинства в арбитражный суд (а спустя месяц проиграло ООО «КРИ» иск о защите исключительного права на товарный знак). Добиться рассмотрения дела удалось только с четвертой попытки — суд всякий раз находил недочеты в документах и возвращал их истцу. Теперь ООО "Комик Кон Санкт-Петербург" требует с генпродюсера «Старкона» 510 тысяч рублей — именно на такую сумму «тянули» три контракта, которые, по версии истца, не состоялись из-за выступления Игоря Пылаева.

«Мы считаем, что «аферисты» – это оценочное суждение. К тому же Игорь Пылаев в видеоролике не называл конкретных лиц, – комментирует ситуацию адвокат генпродюсера «Старкона» Григорий Дронов. – С истцом в 2016 году якобы расторгли договоры три компании. Одна занимается юридическими услугами, другая — чисткой и уборкой жилых зданий и помещений, а третья — хранением и складированием прочих грузов».

«Отказ по участию от партнеров мы получили после публикации одного видео в Интернете, автором которого был ответчик, – рассказал «Фонтанке» гендиректор фестиваля, переименованного после суда, Вячеслав Герасимов. – Руководители компаний, с которыми у нас были заключены договоры, ознакомились с его содержанием. Более того, в личной беседе мы получили подтверждение, что отказ был связан именно с этим. Они не ставили под сомнение нашу правоту и не верили содержанию видео, просто не хотели работать с кем бы то ни было, у кого есть открытые судебные дела. Помимо этих контрактов у нас также на стадии переговоров находились еще несколько компаний, которые поддались на провокацию и пожелали остаться в стороне. В иске это не отражено, так как этому есть только наши устные аргументы».