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Общество

Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента

Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента
Сергей Михайличенко/архив "Фонтанки"

В Петербурге судятся «Старкон» и «Комик кон». Это первый масштабный конфликт на городском рынке фестивалей масскульта.

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17.01.2018 11:04
Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента
  1. В Петербурге судятся два фестиваля фриков и косплееров с созвучными названиями – «Старкон» и «Комик кон» (который в 2016 году был вынужден сменить название на «Эпик кон»).
  2. Какая вообще между ними разница?
  3. Что "Эпик кон" не поделил со «Старконом»?
  4. А каков вообще бюджет фестиваля косплееров, на чем там можно заработать?


  5. Выходит, делать такие фестивали просто и риски минимальны?

1 В Петербурге судятся два фестиваля фриков и косплееров с созвучными названиями – «Старкон» и «Комик кон» (который в 2016 году был вынужден сменить название на «Эпик кон»).

На кону — полмиллиона рублей, которых один из конвентов якобы лишился из-за уничижительных высказываний в свой адрес. Конфликт тянется уже два года и, похоже, наконец-то вышел на стадию рассмотрения по существу. Объясняем, как поссорились два супергеройских конвента — на супергеройских гифках.

via GIPHY

2 Какая вообще между ними разница?

via GIPHY

В последние годы в Петербурге и Москве стал популярен формат «фестиваля массовой культуры», в рамках которого предусмотрен конкурс косплееров с дефиле, разные развлекательные активности от настольных игр до имитации боев без правил, выступление приглашенной звезды из фильмов-комиксов с автограф-сессией.


«Старкон» начинался 20 лет назад в Москве как слет поклонников вселенной «Звездных войн». В 2012 году фестиваль перешел под управление компании Geekers, переехал в Санкт-Петербург, стал летним, а его тематика значительно расширилась: появились зоны, посвященные самым разным фантастическим фильмам, сериалам, компьютерным играм и анимации, добавилась серьезная секция космонавтики, рассказывающая о вполне реальных достижениях человека в космосе. Сначала проводился в Ленэкспо, позже — в Экпофоруме.


Первый «Комик кон» прошел в американском городе Сан-Диего в 1970 году и, как следует из названия, предназначался для любителей комиксов. Но со временем разросся до масштабов одного из крупнейших гик-фестов в мире. Так как американское законодательство не запрещает регистрировать торговые марки с названиями городов, да и организаторы конвента в Сан-Диего не хватались за название как за последнюю рубашку, свои «Комик коны» начали проводить и другие города.


Весной 2015 года в СКК прошел первый «Комик кон» в Петербурге. Проблемы начались практически сразу же. Дело в том, что за год до этого в Москве уже «застолбили» всемирно известное название — фестиваль Comic Con Russia провела компания «КРИ», организатор «Игромира». Компания зарегистрировала название по российскому законодательству, обратилась в суд и дело выиграла: петербургскому фестивалю запретили называться «Комик коном» и обязали выплатить истцу 100 тысяч рублей компенсации (истец изначально требовал миллион). В 2017 году в СКК провели уже не «Комик», а «Эпик кон».


 

3 Что "Эпик кон" не поделил со «Старконом»?

via GIPHY

В 2016 году руководитель компании Geekers и генпродюсер «Старкона» Игорь Пылаев опубликовал в Ютьюбе видеоролик, в котором перечислил все недостатки в организации петербургского «Комик кона» и претензии участников, от хаотичной застройки пространства до вип-пакета, в котором оказалась только баночка колы и шоколадный батончик.

Пылаев подчеркнул, что испорченный имидж этого мероприятия сказывается на работе «Старкона». Мол, организаторы петербургского «Комик кона» – «аферисты», и пообещал приложить все силы для борьбы с ними. Борьба заключалась в том, что компания «Geekers» запретила представлять на своем фестивале те же стенды и костюмы, которые использовались на фестивале с «испорченным имджем». Но, если у косплееров был шанс попасть и туда, и туда, просто аккредитовав другой костюм, то магазинам, издательствам и другим коммерческим структурам запретили участвовать в «Старконе», если они посотрудничали с конкурентом.

То есть, «Geekers» заставили всех заинтересованных «засветиться» на фестивале выбирать между ними и конкурентами.

В августе 2016 года ООО "Комик Кон Санкт-Петербург" обратилось с иском о защите чести и достоинства в арбитражный суд (а спустя месяц проиграло ООО «КРИ» иск о защите исключительного права на товарный знак). Добиться рассмотрения дела удалось только с четвертой попытки — суд всякий раз находил недочеты в документах и возвращал их истцу. Теперь ООО "Комик Кон Санкт-Петербург" требует с генпродюсера «Старкона» 510 тысяч рублей — именно на такую сумму «тянули» три контракта, которые, по версии истца, не состоялись из-за выступления Игоря Пылаева.
«Мы считаем, что «аферисты» – это оценочное суждение. К тому же Игорь Пылаев в видеоролике не называл конкретных лиц, – комментирует ситуацию адвокат генпродюсера «Старкона» Григорий Дронов. – С истцом в 2016 году якобы расторгли договоры три компании. Одна занимается юридическими услугами, другая — чисткой и уборкой жилых зданий и помещений, а третья — хранением и складированием прочих грузов».
«Отказ по участию от партнеров мы получили после публикации одного видео в Интернете, автором которого был ответчик, – рассказал «Фонтанке» гендиректор фестиваля, переименованного после суда, Вячеслав Герасимов. – Руководители компаний, с которыми у нас были заключены договоры, ознакомились с его содержанием. Более того, в личной беседе мы получили подтверждение, что отказ был связан именно с этим. Они не ставили под сомнение нашу правоту и не верили содержанию видео, просто не хотели работать с кем бы то ни было, у кого есть открытые судебные дела. Помимо этих контрактов у нас также на стадии переговоров находились еще несколько компаний, которые поддались на провокацию и пожелали остаться в стороне. В иске это не отражено, так как этому есть только наши устные аргументы».

4 А каков вообще бюджет фестиваля косплееров, на чем там можно заработать?

via GIPHY

«Бюджет нашего сезонного фестиваля «Старкон-Хэллоуин», который по объему меньше основного «Старкона», – порядка 8 млн рублей. Сюда входят расходы на аренду, застройку павильона, зарплаты и рекламу мероприятия, – говорит Игорь Пылаев. – Прибыль складывается в равных долях из продажи входных билетов и контрактов с компаниями, которые хотят продвигать свою продукцию на фестивале. Сейчас с нами начали заключать такие контракты крупные операторы связи и кабельные телеканалы. Конкуренция есть: сегодня только в Петербурге локальных городских мероприятий «для гиков», рассчитанных на 2-3 тысячи человек, — около десятка. А крупные фестивали собирают до 30 тысяч зрителей при стоимости билета около тысячи рублей».


При этом организаторы и «Старкона», и московского Comic Con Russia уверены, что петербургский «Комик кон» так и не смог окупиться.
«Я думаю, что у них был убыток, – говорит директор по развитию и совладелец компании ООО «КРИ» Александр Федоров. – Единственный вариант, при котором они могли бы заработать, — если бы аренда площадки была бесплатной. У нас только на аренду уходят многие десятки миллионов. Сам фестиваль идет четыре дня, но площадка нужна нам больше чем на неделю, потому что идет застройка, монтаж и так далее. За 4 дня у нас проходит больше 160 тысяч уникальных посетителей. «Игромир» тоже идет 4 дня, собирает при этом 60 тысяч человек в день. Наверное, можно было бы и больше, но мы ограничены возможностями павильона и не можем продавать больше билетов».


Вячеслав Герасимов утверждает, что «Эпик кон» – прибыльное мероприятие, но цифр при этом не называет. «Мы, как непубличная компания, не раскрываем эти данные и откажемся от подобных комментариев, – говорит он. – Но можем сказать, что мы успешны и прибыльны. Это дает нам возможность развития и организации с каждым годом все более интересного мероприятия, привлекающего все большую аудиторию посетителей; приглашать новых актеров, многие из которых приезжают в Россию впервые. Наши посетители очень ценят это». 

5

Выходит, делать такие фестивали просто и риски минимальны?

via GIPHY

 

Нет. В 2017 году фестиваль «Старкон» пережил настоящий кризис, организаторы даже начали думать о закрытии фестиваля. Несколько крупных партнеров внезапно отказались от участия в конвенте, так как из-за кризиса им пришлось сократить расходы на участие в мероприятиях, и организаторы остались с долгом на 8 млн рублей после его проведения. Около месяца шли переговоры с площадкой, в течение поклонники конвента буквально засыпали социальные сети словами поддержки и требованиями спасти «Старкон». В итоге решение было найдено. В конце октября прошел «Старкон-Хэллоуин», от успеха которого зависела будущее всего предприятия. На данный момент известно, что организаторы получили отсрочку по выплате долга, а «Старкон» продолжит работу минимум до 2022 года.


«Организация конвента подобного масштаба – это титанический труд множества людей, подкрепленный внушительным бюджетом и качественным менеджментом, – говорит Вячеслав Герасимов. – Несмотря на только два фестивальных дня в Санкт-Петербурге, работа не прекращается в течение всего года. Первый фестиваль в 2015 году готовился чуть больше двух лет».


Окончательную точку в конфликте двух петербургских фестивалей поставит суд. Заседание назначено на 25 января.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

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