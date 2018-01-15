Басманный суд раздумал слушать дело Михальченко

Уголовное дело петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко может быть возвращено в прокуратуру. Председатель Басманного суда Ирина Вырышева вступилась за статусного фигуранта, отметив существенное нарушение его прав на защиту.

Как стало известно «Фонтанке», на два часа дня 15 января в Басманном суде было назначено очередное заседание по делу о контрабанде алкоголя в пользу ресторанной группы Михальченко. В настоящее время представитель Генпрокуратуры Вера Пашковская оглашает материалы стотомного дела. Сегодня она планировала продолжить, но Ирина Вырышева, председательствующая в процессе, взяла слово первой и отметила, что судом установлено существенное нарушение прав на защиту подсудимых Дмитрия Михальченко и Бориса Коревского, и дело подлежит возвращению прокурору для устранения недостатков.

Удивленная Пашковская попросила перерыв до завтра, 16 января.

В Басманном суде предложение Ирины Вырышевой подтвердили, но причину не назвали.

По данным «Фонтанки», на стадии предварительного следствия интересы Михальченко и его помощника по петербургскому холдингу «Форум» Коревского какое-то время представлял один адвокат, а позиции обвиняемых принципиально отличались. Миллиардер частично признавал участие в контрабанде, помощник всячески отрицал и отказывался от показаний по 51-й статье Конституции.

Коллизию пропустили Следственный комитет и Генпрокуратура, которая утверждала обвинительное заключение. Басманный суд обратил на нее внимание тоже не сразу. Процесс по Михальченко длится с ноября 2017-го. Прошли семь заседаний.

Дмитрий Михальченко задержан и арестован в марте 2016 года. Он обвинен в контрабанде алкоголя организованной группой (статья 200.2 УК РФ) – импорте элитных напитков под видом строительных материалов и, соответственно, экономии на таможенных платежах. Разница составила 18 млн рублей, она погашена из средств миллиардера. Привлечен также сомелье Алексей Мищенко. Еще один подсудимый, бизнесмен Илья Пичко, был убит в Петербурге при бытовых обстоятельствах. Пятый фигурант, Анатолий Киндзерский, заключил сделку со следствием и по выделенному делу получил условный срок.