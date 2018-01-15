В Петербурге открылся новый «Центр строительных материалов ЛСР»

Четвертый «Центр строительных материалов ЛСР» 15 января начал работу в Приморском районе Петербурга. В ассортименте магазина представлена вся продукция предприятий «Группы ЛСР» – несколько видов кирпича, газобетон различных плотностей, песок, щебень, бетонные растворы, железобетонные изделия, а также сопутствующие товары.

«Центр строительных материалов ЛСР» находится на улице Репищева, 10. На площади 105 кв. м представлена почти вся продукция для строительства дома: от материалов для подготовки фундамента до облицовки фасадов здания и благоустройства прилегающей территории. Для покупателей предусмотрена возможность доставки и заказа манипулятора или автокрана для разгрузки приобретенных товаров.

Новый магазин – это уже четвертая точка розничных продаж группы. Она появилась вслед за «Центрами строительных материалов ЛСР» на проспекте Народного Ополчения, 10, Октябрьской набережной, 40 и проспекте Кима, 19.

До конца года заработают еще несколько точек в Выборгском и Невском районах, а в январе 2018 года состоится запуск интернет-магазина. На сайте будет представлен весь ассортимент кирпича, газобетона и сопутствующих товаров. Бетон, песок, щебень, отсев и железобетонные изделия можно будет заказать удаленно.

Стратегия активного развития продаж строительных материалов, произведенных «Группой ЛСР», была выбрана компанией в прошлом году на фоне роста спроса на стеновые и инертные материалы.

«Группа ЛСР» принадлежат 9 песчаных карьеров; 8 карьеров и 9 заводов по выпуску щебня; 5 бетонорастворных центров в Петербурге. В Московской и Ленинградской областях расположены заводы по выпуску кирпича. Компания выпускает газобетонные изделия и располагает двумя площадками по выпуску железобетонных изделий.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»