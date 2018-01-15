Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?

Гималайскому медведю, сибирскому горному козлу, кавказской серне и некоторым другим животным может не найтись места в российской Красной книге. «Фонтанка» уточнила, какие именно виды животных рискуют остаться без охраны в нашей стране.

Новая редакция Красной книги РФ - документа, учрежденного в целях выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, – была утверждена Минприродой в конце декабря 2017 г. и в настоящее время находится на утверждении в Минюсте. В СМИ появился список животных, которых могут исключить из числа охраняемых.

Отметим, что последняя редакция Красной книги была опубликована в 2001 году. С тех пор список охраняемых видов животных практически не менялся. В 2017-м должна была завершиться работа над новой редакцией КК РФ.

Предварительный перечень был готов уже в феврале прошлого года, однако в августе была изменена структура комиссии при Минприроды, которая занималась составлением этого списка. Вслед за этим ряд изменений произошел и в процедуре согласования обновленного перечня животных.

По информации официального сайта "Гринпис России", в специально созданном "спорном списке" оказались гималайский медведь, некоторые подвиды северного оленя, несколько видов гусей и другие животные. Решение по этим видам будет приниматься после дополнительных исследований, уточняет ресурс.

Экологи и зоозащитники придерживаются версии, что изменения в списках охраняемых животных якобы были сделаны под давлением некоего "охотничьего лобби". Несколько ученых РАН в конце прошлого года обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решения, принятые Минприроды.

«Фонтанка» уточнила, какие именно виды животных рискуют остаться без охраны в нашей стране.

В материале использованы изображения wikipedia.org