В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали

На фондовой бирже в столице Индонезии Джакарте под посетителями обрушился балкон, расположенный на уровне второго этажа.

Как сообщает 15 января AP News, в момент происшествия на балконе находились студенты, которые пришли на экскурсию. Всего в результате инцидента пострадали 77 человек. По предварительной информации, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В полиции Джакарты заявили, что инцидент не связан с терроризмом, взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Официальный представитель биржи уточнил, что, по его данным, никто не погиб, а пострадавшим биржа оплатит лечение.