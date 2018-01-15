Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.

Три 10-этажных жилых дома общей площадью 31,2 тыс. кв. м включают 297 квартир и подземный паркинг на 243 машино-места. Квартиры во второй очереди сдаются с «белой» или с одним из четырёх вариантов чистовой отделки. Передачу ключей покупателям планируется завершить до 30 июня 2018 года.

Жилой квартал LIFE-Приморский строится в Приморском районе на территории, примыкающей к набережной Большой Невки, благодаря чему из окон квартир открывается живописный вид на реку, парки Елагина острова и Финский залив. Инфраструктура жилого квартала LIFE-Приморский включает детский сад, построенный в составе первой очереди, детские игровые и спортивные площадки, медицинский центр, индивидуальные кладовые, паркинг и гостевые парковки, а также торговую и сервисную инфраструктуру, расположенную на первых этажах зданий. Первая очередь жилого квартала была введена в эксплуатацию в декабре 2015 года.

Осенью 2017 года группа компаний «Пионер» приступила к реализации финального этапа ЖК LIFE-Приморский. В рамках третьей очереди ведется строительство одного корпуса переменной высотности 7-8 этажей. Он возводится в непосредственной близости от набережной Большой Невки и из окон квартир откроется хороший вид. Продажи квартир и встроенных помещений проекта осуществляются в соответствии с федеральным законом РФ №214-ФЗ.

Жилые кварталы LIFE – флагманский бренд ГК «Пионер» на рынке жилой недвижимости. На сегодняшний день в двух столицах на различных стадиях готовности находится 8 объектов этой продуктовой линейки, общей площадью более 1 млн кв. м. LIFE-Приморский первый жилой квартал, реализованный группой компаний под брендом LIFE в Санкт-Петербурге.

ЖК "Life Приморский" - застройщик ООО "Агентство недвижимости "Пионер", разрешение на строительство № 15034720-2013 от 16 декабря 2013 года, проектная декларация на сайте http://life-primorskiy.ru/

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